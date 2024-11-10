Meğer doğal şeker ilacıymış: Yüksek kan şekerini anında düşürüyor

Kan şekerinin uzun süre yüksek olması pek çok organ ve doku için tehlikelidir ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Ancak yüksek kan şekerini düşürmenin bazı doğal yolları da mevcut. Evinizde bulunan tek bir malzemeyle kan şekerini dengeleyebilirsiniz. Bazı araştırmalar elma sirkesinin kan şekerini düşürmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor

Meğer doğal şeker ilacıymış: Yüksek kan şekerini anında düşürüyor - 1

Besinleri tükettiğinizde, vücudunuz onu glikoza parçalar ve kan dolaşımınıza salar. Pankreasınız, glikozun enerji için kullanılmak üzere hücrelerinize girmesine yardımcı olan bir hormon olan insülin salgılar.

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Meğer doğal şeker ilacıymış: Yüksek kan şekerini anında düşürüyor - 2

Kan şekeri olarak da bilinen insülin, kanınızdaki glikoz miktarıdır. Glikoz, yediğiniz yiyeceklerden gelen bir şekerdir ve vücudunuzun birincil enerji kaynağıdır.

Meğer doğal şeker ilacıymış: Yüksek kan şekerini anında düşürüyor - 3

Kan şekeri testi, kanınızdaki glikoz miktarını ölçer. Normal kan şekeri seviyesi 72 ila 108 mg/dL'dir. Çok yüksek veya çok düşük kan şekeri seviyeleri, hiperglisemi (yüksek kan şekeri) ve hipoglisemi (düşük kan şekeri) gibi çeşitli durumlara neden olabilir.

Meğer doğal şeker ilacıymış: Yüksek kan şekerini anında düşürüyor - 4

Yüksek kan şekeri seviyeleri, diyabet, insülin dozlarını kaçırmak veya belirli ilaçları almak gibi bir dizi şeyden kaynaklanabilir.

Meğer doğal şeker ilacıymış: Yüksek kan şekerini anında düşürüyor - 5

Hiperglisemi ayrıca çok fazla yemek yemek veya yanlış yiyecekler yemek, diyabet ilaçlarını doğru şekilde almamak, fiziksel aktivite yapmamak ve stresten de kaynaklanabilir. Ancak bazı araştırmalar elma sirkesinin kan şekerini düşürmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Meğer doğal şeker ilacıymış: Yüksek kan şekerini anında düşürüyor - 6

Denemek istiyorsanız, 1 tatlı kaşığı sirkeyi bir bardak suyla karıştırın. Elma sirkesi uzun zamandır halk ilacı olarak kullanılan bir gıda bileşenidir.

Meğer doğal şeker ilacıymış: Yüksek kan şekerini anında düşürüyor - 7

Az miktarda probiyotik, bakteri öldürücü asetik asit ve antioksidan içerir. Bazı araştırmalar, insanların kilo vermesine ve kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düşürmesine yardımcı olabileceğini bulmuştur.

Meğer doğal şeker ilacıymış: Yüksek kan şekerini anında düşürüyor - 8

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI

Ezilmiş elma suyunun fermente edilmesiyle yapılan elma sirkesi, yemek pişirme ve temizlik dahil olmak üzere birçok amaç için kullanılabilir. Elma sirkesi tüketmek, belirli sağlık durumlarının yönetilmesine yardımcı olmak da dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları sunar.

Elma sirkesi içmek kilo, diyabet ve kalp sağlığını yönetmeye yardımcı olur. Elma sirkesini cilde uygulamak varisli damarların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.

Her gün elma sirkesi içmek kötü kolesterolü düşürebilir.

Obezite veya tip 2 diyabetli kişilerde, günde iyi yemek kaşığı kaşığı elma sirkesi bile trigliseritleri ve toplam kolesterolü düşürebilir. Ancak elma sirkesinin uzun süreli tüketimi kas hasarı, kabızlık ve hatta osteoporoz riskleri oluşturabilir.

Meğer doğal şeker ilacıymış: Yüksek kan şekerini anında düşürüyor - 9

Hipergliseminin nedenleri:

Hiperglisemi, aşağıdakiler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir:

Yaşam tarzı faktörleri: Çok fazla veya yanlış yiyecekler yemek, egzersiz yapmamak veya diyabet ilaçlarını doğru şekilde almamak.

Stres: Ailevi sorunlardan veya iş sorunlarından kaynaklanan duygusal stres hiperglisemiye katkıda bulunabilir.

Hastalık: Soğuk algınlığı gibi bir hastalık hiperglisemiyi tetikleyebilir.

İlaçlar: Kortikosteroidler, tiazid diüretikler, beta blokerler ve antipsikotikler gibi bazı ilaçlar hiperglisemiye neden olabilir. Pankreas rahatsızlıkları: Kronik pankreatit, hemokromatozis, pankreas kanseri ve kistik fibroz pankreası tahrip edebilir ve hiperglisemiye neden olabilir.

Meğer doğal şeker ilacıymış: Yüksek kan şekerini anında düşürüyor - 10


Endokrin bozuklukları: Cushing sendromu, akromegali ve feokromositoma gibi rahatsızlıklar insülin direncine ve hiperglisemiye neden olabilir.

Gebelik: Gebelik diyabeti gebeliklerin %4'ünde görülür ve başlıca insülin duyarlılığının azalmasından kaynaklanır.

Hiperglisemi birkaç gün veya hafta içinde yavaşça gelişebilir ve bazı durumlarda kan şekeri seviyeleri çok yükselene kadar hiçbir belirti olmayabilir. Hiperglisemi, yeterli insülin olmadığında veya insülin düzgün çalışmadığında ortaya çıkar ve bu da vücudun enerji için şekeri kullanmasını engeller.

Meğer doğal şeker ilacıymış: Yüksek kan şekerini anında düşürüyor - 11

Hipergliseminin yan etkileri:

Hiperglisemi veya yüksek kan şekeri, aşağıdakiler gibi bir dizi yan etkiye neden olabilir.

Sık idrara çıkma: Normalden daha sık idrara çıkmanız gerekebilir.

Aşırı susama: Aşırı susamış hissedebilir ve çok fazla su içebilirsiniz. Kilo kaybı: Denemeden kilo verebilirsiniz.

Yorgunluk: Yorgun, isteksiz hissedebilir veya belirgin bir enerji kaybı yaşayabilirsiniz.

Bulanık görme: Görüşünüz bulanık olabilir.


Meğer doğal şeker ilacıymış: Yüksek kan şekerini anında düşürüyor - 12

Tekrarlayan enfeksiyonlar: İdrar yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları veya pamukçuk gibi enfeksiyonlara yakalanma olasılığınız daha yüksek olabilir.

Mide bulantısı ve mide ağrısı: Mide bulantısı ve mide ağrısı yaşayabilirsiniz.

Nörolojik semptomlar: Uyuşukluk, değişen zihinsel durum veya fokal nörolojik eksiklikler yaşayabilirsiniz.

Diyabetik ketoasidoz: Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve nefesinizde meyveli bir koku yaşayabilirsiniz.

Meğer doğal şeker ilacıymış: Yüksek kan şekerini anında düşürüyor - 13

Kronik hiperglisemi ciddi ve geri döndürülemez komplikasyonlara yol açabilir. Tedavi edilmezse bilinç kaybına veya nöbetlere, kalp hastalığı, böbrek sorunları ve göz hasarı gibi uzun vadeli komplikasyonlara da yol açabilir.

Meğer doğal şeker ilacıymış: Yüksek kan şekerini anında düşürüyor - 14

Düzenli egzersiz ve diyet değişiklikleri gibi yaşam tarzı değişiklikleri, diyabetle sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olabilir.


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