Meğer doğal şeker ilacıymış: Yüksek kan şekerini anında düşürüyor

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI

Ezilmiş elma suyunun fermente edilmesiyle yapılan elma sirkesi, yemek pişirme ve temizlik dahil olmak üzere birçok amaç için kullanılabilir. Elma sirkesi tüketmek, belirli sağlık durumlarının yönetilmesine yardımcı olmak da dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları sunar.



Elma sirkesi içmek kilo, diyabet ve kalp sağlığını yönetmeye yardımcı olur. Elma sirkesini cilde uygulamak varisli damarların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.



Her gün elma sirkesi içmek kötü kolesterolü düşürebilir.



Obezite veya tip 2 diyabetli kişilerde, günde iyi yemek kaşığı kaşığı elma sirkesi bile trigliseritleri ve toplam kolesterolü düşürebilir. Ancak elma sirkesinin uzun süreli tüketimi kas hasarı, kabızlık ve hatta osteoporoz riskleri oluşturabilir.