Meğer en güçlü magnezyum kaynağı oymuş: Şekeri dengeliyor, organları minerale doyuruyor

Magnezyum vücut tarafından sentezlenmez ve bu nedenle dışarıdan alınması gerekiyor. Genellikle pek çok magnezyum takviyesi bulunsa da bu ihtiyacı besinler yoluyla karşılamak her zaman daha sağlıklıdır.

Günlük tüketilmesi önerilen magnezyum miktarı 19-51 yaş grubundaki yetişkin erkekler için 400-420 mg ve kadınlar için 310-320 mg'dır.