Meğer en güçlü magnezyum kaynağı oymuş: Şekeri dengeliyor, organları minerale doyuruyor
Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için vitamin ve minerallere ihtiyaç duyarsınız. Magnezyum vücut fonksiyonlarının düzgün çalışabilmesi için hayati bir rol oynayan mineraldir. Doğada bulunan bazı besinler magnezyum açısından zengindir ve düzenli tüketildiğinde vücudun gerekli vitamin ihtiyacını karşılar. Peki, en güçlü magnezyum kaynağı besin hangisidir? İşte yanıtı.
Magnezyum vücut fonksiyonlarında rol oynayan önemli bir mineraldir. 300’den fazla enzimin birbiri ile uyum içerisinde çalışması için Magnezyum gereklidir. Kas hareketlerinden sinir iletilerine, kan şekeri seviyesinin dengede tutulmasından eklem kıkırdaklarının sağlığının korunmasına kadar pek çok vücut fonksiyonunun düzenlenmesine yardımcı olur.