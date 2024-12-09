Meğer herkes yanlış tüketiyormuş: Bu lezzetli gıda şeker hastası yapıyor
Kuru meyveler zengin besin içerikleri nedeniyle sağlık için faydalıdır. Ancak aşırı tüketim, şeker kaplı çeşitleri seçmek, su içmeyi ihmal etmek, diğer besin gruplarını hariç tutmak ve koruyucu maddeleri görmezden gelmek bu yararları azaltabilir. Kuru meyvelerin faydalarından yararlanmak için dikkatli tüketmek önemlidir. Peki, kuru meyve ve kuruyemiş tüketirken yapılan hatalar nelerdir?
Kuru meyveler çoğunlukla besin zenginliği ve birçok sağlık yararı nedeniyle sıklıka tüketilir. Badem, ceviz, fıstık, incir, kuru üzüm ve kayısı gibi protein, mineral ve liflerle dolu çeşitli seçenekler içerir.
Bu besin açısından zengin atıştırmalıklar enerji sağlarken aynı zamanda sindirim sürecini de destekler, bu da onu öğünler arasında popüler hale getirir.
Ancak birçok kişi kuru meyveleri tüketirken farkında olmadan birkaç hata yapar ve bu da sağlık yararlarını azaltabilir. İşte kuru meyvelerin tadını çıkarırken kaçınmanız gereken beş yaygın hata