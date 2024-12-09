Meğer herkes yanlış tüketiyormuş: Bu lezzetli gıda şeker hastası yapıyor

Son olarak, birçok kişi kuru meyvelerdeki koruyucuların varlığını göz ardı eder. Bazı çeşitler, hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara veya solunum sorunlarına neden olabilen bir koruyucu olarak kükürt dioksit içerir.

Kayısı gibi parlak renkli kuru meyvelere genellikle görünümlerini korumak için sülfit eklenir. Olası sağlık risklerinden kaçınmak için, her zaman koruyucu maddeler için etiketleri kontrol edin ve mümkün olduğunda sülfitsiz seçenekleri tercih edin.