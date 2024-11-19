Meğer kalp krizi nedeniymiş: Kimse bu belirtiyi önemsemiyor

Sindirim sorunları küçük rahatsızlıklar gibi görünebilir, ancak kalp hastalığı olasılığı da dahil olmak üzere daha ciddi sağlık tehlikelerine işaret edebilir. Bağlantılar ilk bakışta net görünmese de, çeşitli araştırmalar gastrointestinal bozuklukların, özellikle kabızlık gibi kronik olanların kardiyovasküler sisteme stres yükleyebileceğini gösteriyor.

Meğer kalp krizi nedeniymiş: Kimse bu belirtiyi önemsemiyor - 1

Bağırsak ve kalp çeşitli fizyolojik mekanizmalarla bağlantılıdır. Bağırsak mikrobiyomu, birçok kalp sorununun ortak bir öncüsü olan iltihabı kontrol eder. Kabızlık gibi kronik sindirim sorunları dengeyi bozarak sistemik iltihaplanmaya ve ateroskleroz riskini artırabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Meğer kalp krizi nedeniymiş: Kimse bu belirtiyi önemsemiyor - 2

Genellikle kabızlıkla ilişkilendirilen bağırsak hareketleri sırasında yaşanan zorlanma, kan basıncında artışa ve kalp stresine neden olabilir. The Journal of Clinical Hypertension'da yayınlanan bir çalışma, ıkınmanın akut koroner sendrom ve muhtemelen kalp yetmezliği gibi büyük kardiyovasküler olaylara neden olabileceğini bulmuştur.

Meğer kalp krizi nedeniymiş: Kimse bu belirtiyi önemsemiyor - 3

KABIZLIK KALP SAĞLIĞINI NASIL ETKİLER?

Kronik kabızlık, rahatsız edici olmasının yanı sıra kardiyovasküler sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Araştırmalar, kabızlığın kalp risklerini kötüleştirebileceği birçok yolu ortaya koydu:

Meğer kalp krizi nedeniymiş: Kimse bu belirtiyi önemsemiyor - 4

Dışkılamada zorlanma, göğüs ve karnınızdaki basıncı geçici olarak artıran Valsalva manevrasına neden olur. Bu, kan basıncında beklenmedik artışlara neden olarak kalbi zorlayabilir.

Meğer kalp krizi nedeniymiş: Kimse bu belirtiyi önemsemiyor - 5

Kronik kabızlık bağırsak florasını değiştirebilir ve atardamarlarda yağ birikintilerinin birikmesine katkıda bulunabilir ve bu da kalp krizlerinin önemli bir nedenidir.

Meğer kalp krizi nedeniymiş: Kimse bu belirtiyi önemsemiyor - 6


Kabızlık, yaşlı kişilerde veya halihazırda kardiyovasküler sorunları olan kişilerde aritmi veya felç gibi hastalıkları kötüleştirebilir.

Meğer kalp krizi nedeniymiş: Kimse bu belirtiyi önemsemiyor - 7

Büyük ölçekli bir Japon çalışması, bağırsak hareketi sıklığının azalmasının daha yüksek kardiyovasküler ölüm oranıyla, özellikle de felçle ilişkili olduğunu doğruladı.

Meğer kalp krizi nedeniymiş: Kimse bu belirtiyi önemsemiyor - 8

SİNDİRİM SORUNLARINI İLTİHAPLANMAYA YOL AÇABİLİR

Sindirim bozuklukları sıklıkla vücutta iltihaplanmaya yol açar. Örneğin kronik kabızlık, bağırsaklardaki toksik maddelere uzun süre maruz kalmaya neden olabilir. Bu, bağırsak sağlığını bozabilir ve kalp hastalığıyla bağlantılı olan sistemik iltihaplanma belirtilerini artırabilir.

Meğer kalp krizi nedeniymiş: Kimse bu belirtiyi önemsemiyor - 9


İnflamasyon, atardamarlardaki plak oluşumunu dengesizleştirebilir ve yırtılma ve kalp krizi riskini artırabilir. Sindirim sorunlarına erken müdahale etmek, bu artan sonuçları önlemeye yardımcı olabilir.

Meğer kalp krizi nedeniymiş: Kimse bu belirtiyi önemsemiyor - 10

SİNDİRİM VE KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN İPUCU

Sindirim sorunlarını önlemek, tüm sağlığınız, özellikle de kalbiniz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Sağlıklı bir mideyi korumak ve kardiyovasküler riski azaltmak için birkaç ipucu.

Meğer kalp krizi nedeniymiş: Kimse bu belirtiyi önemsemiyor - 11


Meyve, sebze ve tam tahıllar açısından zengin bir diyet, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik etmeye ve iltihabı en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Fiziksel aktivite, dolaşımı artırarak ve stresi azaltarak sindirim ve kardiyovasküler sağlığı iyileştirir.

Meğer kalp krizi nedeniymiş: Kimse bu belirtiyi önemsemiyor - 12

Tuz açısından zengin ve lif açısından düşük diyetler, sindirim ve kardiyovasküler bozukluklara yol açabilir.

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