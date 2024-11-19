Meğer kalp krizi nedeniymiş: Kimse bu belirtiyi önemsemiyor
Sindirim sorunları küçük rahatsızlıklar gibi görünebilir, ancak kalp hastalığı olasılığı da dahil olmak üzere daha ciddi sağlık tehlikelerine işaret edebilir. Bağlantılar ilk bakışta net görünmese de, çeşitli araştırmalar gastrointestinal bozuklukların, özellikle kabızlık gibi kronik olanların kardiyovasküler sisteme stres yükleyebileceğini gösteriyor.
Bağırsak ve kalp çeşitli fizyolojik mekanizmalarla bağlantılıdır. Bağırsak mikrobiyomu, birçok kalp sorununun ortak bir öncüsü olan iltihabı kontrol eder. Kabızlık gibi kronik sindirim sorunları dengeyi bozarak sistemik iltihaplanmaya ve ateroskleroz riskini artırabilir.