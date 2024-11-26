Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: İşin sırrı doğru zamanda tüketmekmiş
Şeker sağlığı zararlı olarak biliniyor ve uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilmiyor. Ancak şeker doğru zamanda ve kararında tüketildiğinde faydalı olabilir. Şeker tüketiminde zamanlama çok önemlidir. Enerjiyi artırmak ve iyileşmeye yardımcı olmak için en uygun zamanlar antrenmanlardan önce, antrenman sırasında veya antrenmandan sonradır. Peki, şeker tüketimi için en ideal zaman nedir?
Şeker, sağlıklı yaşamın kötü adamıdır. Sağlık tartışmalarında sıklıkla kötülenir. Ancak, bu suçlamalar yalnızca kısmen doğrudur.