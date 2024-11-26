Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: İşin sırrı doğru zamanda tüketmekmiş

Şeker istekleri genellikle zihnin en stresli seviyesindeyken, birincil enerji kaynağı olan glikoza olan talebinin artması nedeniyle tetiklenir. Meyvelerdeki doğal şekerler odaklanmayı iyileştirebilir ve stres kaynaklı yorgunluğu azaltabilir. Ancak rafine şekerlerden kaçınılmalıdır çünkü bunlar bir enerji dalgalanmasına ve ardından bir enerji çöküşüne neden olur, bu da stresi artırır ve üretkenliği en aza indirir.