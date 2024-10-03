Meme kanseri riskini yüzde 26 azaltıyormuş: Yüksek koruyucu etkiye sahip
Meme kanseri vakaları dünya genelinde genç kadınlarda artıyor. Daha agresif ve yaygın hale geldikçe, kanser olasılığını azaltmaya yardımcı olan yaşam tarzı önlemlerini benimsemek önemlidir. Genetik nedenler ve aile geçmişi hakkında çok az şey yapılabilse de, alkol ve sigarayı bırakmak, daha fazla egzersiz yapmak ve sağlıklı bir diyet uygulamak büyük ölçüde meme kanserini riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
Kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alan meme kanserini önlemek için yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yapmanız gerekiyor.