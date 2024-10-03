Meme kanseri riskini yüzde 26 azaltıyormuş: Yüksek koruyucu etkiye sahip

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay severler, en sevdikleri içeceği tüketmekten büyük faydalar elde edebilirler çünkü çalışmalara göre, içindeki polifenoller meme kanseri hücrelerinin büyümesini engeller. New York'taki Mount Sinai'ye göre, meme kanserinin çeşitli evrelerinde olan 472 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, araştırmacılar en çok yeşil çay içen kadınların kanserin en az yayılımına sahip olduğunu buldular.

Nutrients dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, yeşil çayın en yüksek koruyucu etkisinin meme kanseri tekrarını önlemede olduğu bulundu.