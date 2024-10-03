Meme kanseri riskini yüzde 26 azaltıyormuş: Yüksek koruyucu etkiye sahip

Meme kanseri vakaları dünya genelinde genç kadınlarda artıyor. Daha agresif ve yaygın hale geldikçe, kanser olasılığını azaltmaya yardımcı olan yaşam tarzı önlemlerini benimsemek önemlidir. Genetik nedenler ve aile geçmişi hakkında çok az şey yapılabilse de, alkol ve sigarayı bırakmak, daha fazla egzersiz yapmak ve sağlıklı bir diyet uygulamak büyük ölçüde meme kanserini riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Meme kanseri riskini yüzde 26 azaltıyormuş: Yüksek koruyucu etkiye sahip - 1

Kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alan meme kanserini önlemek için yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yapmanız gerekiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Meme kanseri riskini yüzde 26 azaltıyormuş: Yüksek koruyucu etkiye sahip - 2

Zararlı alışkanlıkları bırakarak, düzenli egzersiz yaparak ve özellikle de sağlıklı besinler tüketerek meme kanseri riskini azaltabilirsiniz.

Meme kanseri riskini yüzde 26 azaltıyormuş: Yüksek koruyucu etkiye sahip - 3

SOYA

Edameme, tofu veya soya sütü olsun soya ürünleri yemek, soya izoflavonlarının meme kanseri riskini %26 oranında azalttığına bağlı olduğundan meme kanserinin tekrarlamasına neden olabilir.

Ancak,  bir dizi test tüpü ve hayvan çalışması, soya içinde bulunan bir bileşik olan yüksek miktarda izoflavon almanın aslında meme kanseri gelişme riskini artırabileceğini söylüyor. Genel olarak soya alımının meme kanseri durumunda sonuçları iyileştirmesi ve tekrarlamayı önlemesi muhtemeldir. Ancak, aşırı tüketilmemelidir.

Meme kanseri riskini yüzde 26 azaltıyormuş: Yüksek koruyucu etkiye sahip - 4

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay severler, en sevdikleri içeceği tüketmekten büyük faydalar elde edebilirler çünkü çalışmalara göre, içindeki polifenoller meme kanseri hücrelerinin büyümesini engeller. New York'taki Mount Sinai'ye göre, meme kanserinin çeşitli evrelerinde olan 472 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, araştırmacılar en çok yeşil çay içen kadınların kanserin en az yayılımına sahip olduğunu buldular.

Nutrients dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, yeşil çayın en yüksek koruyucu etkisinin meme kanseri tekrarını önlemede olduğu bulundu.

Meme kanseri riskini yüzde 26 azaltıyormuş: Yüksek koruyucu etkiye sahip - 5

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeleri dahil etmek meme kanserini uzak tutmaya yardımcı olabilir. Bunun nedeni, bu sebzelerin bir antioksidan deposu olması ve kansere neden olan serbest radikalleri kontrol altında tutabilmesidir.

Meme kanseri riskini yüzde 26 azaltıyormuş: Yüksek koruyucu etkiye sahip - 6

Özellikle beta-karoten, lutein ve zeaksantin gibi karotenoid antioksidanlara sahiptirler. Journal of Nutrition'da yayınlanan ve 7.000'den fazla kadın üzerinde yürütülen bir çalışma, karotenoid seviyeleri yüksek olanların meme kanseri riskinin azaldığını buldu.

Meme kanseri riskini yüzde 26 azaltıyormuş: Yüksek koruyucu etkiye sahip - 7

D VİTAMİNİ

İster güneş ışığından, ister D Vitamini takviyeli yiyeceklerden D Vitamini alın, meme kanseri riskini azaltmak için bu önemli besinleri almak önemlidir. Birçok çalışma, düşük D Vitamini seviyeleri ile daha yüksek meme kanseri riski arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

Meme kanseri riskini yüzde 26 azaltıyormuş: Yüksek koruyucu etkiye sahip - 8

NARENCİYE MEYVELERİ

Portakal, limon, mandalina gibi turunçgiller, kanser karşıtı etkileri olan folat, C Vitamini, karotenoidler ve antioksidanlar içerir.

Meme kanseri riskini yüzde 26 azaltıyormuş: Yüksek koruyucu etkiye sahip - 9

Journal of Breast Cancer'da yayınlanan 2013 tarihli bir çalışmada, araştırmacılar yeterli miktarda turunçgil yiyen kadınların meme kanserine yakalanma olasılığının %10 daha az olduğunu bulmuşlardır.

ÖNEMLİ! Bu besinler genel vücut sağlığı için gereklidir. Meme kanserini önlemek için düzenli tarama ve kontrol yaptırmak önemlidir. 40 yaş üzeri kadınlar düzenli olarak meme kanseri taramasını yaptırmalıdır.

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