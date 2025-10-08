Meme kanseri vakaları artıyor: 6 besini tüketmek riski azaltabilir

Meme kanseri, kadınlar arasında sessizce en yaygın kanser türü haline geldi ve neredeyse 28 kadından 1'i bu riskle karşı karşıya . Genler ve yaşın da etkisi olmakla birlikte, günlük beslenme tercihleri ​​önlemede etkili olabilir. Peki, hangi besinler meme kanseri riskini azaltır?

Uzmanlar"Diyetin iyileştirme, hormonları dengeleme ve iltihabı azaltma gücü vardır; bunların hepsi meme hücrelerinin nasıl büyüyüp onarıldığı üzerinde rol oynar" diye açıklıyor .

İşte meme kanseri riskini doğal yollarla azaltan 6 besin.

NAR

Nar, kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemeye yardımcı olan ellagitaninler açısından zengindir. Bu biyoaktif elementler aynı zamanda meme kanseriyle bağlantılı başlıca mekanizmalardan biri olan östrojen kaynaklı hücre büyümesini de azaltır. Leema Mahajan, hormonal dengeyi ve hücre korumasını desteklemek için günde bir fincan taze nar çekirdeği yemeyi öneriyor.

SEBZELER

Brokoli, lahana ve karnabahar, detoks etkisi ile bilinen turpgiller ailesine aittir. Bu sebzeler, karaciğerin zararlı östrojen yan ürünlerini atmasına yardımcı olan bir bileşik olan sülforafan açısından zengindir. Ayrıca laboratuvar çalışmalarında tümör hücrelerinin büyümesini engellediği gösterilmiştir. Hafif buharda pişirmek veya çiğ tüketmek, kansere karşı koruyucu enzimlerini korumalarına yardımcı olur.

SOYA

Araştırmalar soyanın artık ölçülü tüketiminin aslında koruyucu olduğunu gösteriyor. Soya, hafif doğal östrojen görevi gören bitki bazlı bileşikler olan izoflavonlar içerir. Bunlar, meme kanseri hücrelerini besleyen hormonal dalgalanmaları dengelemeye yardımcı olur. Düzenli bir tofu, soya sütü veya pişmiş mercimek dozu, uzun vadeli korunmada fark yaratabilir.

AMLA

C vitamini sadece bağışıklığı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kanser gelişiminin en erken tetikleyicilerinden biri olan DNA'daki oksidatif hasarı da onarır. Amla ve guava gibi Hint süper meyveleri bu antioksidanla doludur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve meme dokusuna zarar veren serbest radikalleri etkisiz hale getirir.

ZEYTİNYAĞI

Akdeniz diyetlerinde sıklıkla övgüyle bahsedilen zeytinyağı, kanser ilerlemesinde kilit bir faktör olan iltihabı azaltan polifenoller ve tekli doymamış yağlar açısından zengindir. Bu bileşikler aynı zamanda sağlıklı hücreleri mutasyona karşı korur. Hafif yemeklerde veya salata soslarında rafine yağların yerine soğuk sıkım zeytinyağı kullanmak, daha sağlıklı bir iç ortamın korunmasına yardımcı olabilir.

KETEN TOHUMLARI

Bu fındıksı aromalı tohumlar, östrojen seviyelerini dengeleyen ve kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatan bir fitoöstrojen türü olan lignanların en iyi kaynakları arasındadır. Öğütülmüş keten tohumları ayrıca fazla hormonların atılmasına yardımcı olan lif içerir. Smoothie, yoğurt veya salataların üzerine günde bir kaşık eklemek kalıcı faydalar sağlayabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

