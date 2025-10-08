Meme kanseri vakaları artıyor: 6 besini tüketmek riski azaltabilir

KETEN TOHUMLARI

Bu fındıksı aromalı tohumlar, östrojen seviyelerini dengeleyen ve kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatan bir fitoöstrojen türü olan lignanların en iyi kaynakları arasındadır. Öğütülmüş keten tohumları ayrıca fazla hormonların atılmasına yardımcı olan lif içerir. Smoothie, yoğurt veya salataların üzerine günde bir kaşık eklemek kalıcı faydalar sağlayabilir.



