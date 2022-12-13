Meme kanserinde devrim yaratan ilaç: Milyonlarca insan kurtulabilir

DÖNÜM NOKTASI ANI

Kanser Araştırma Enstitüsü’nün (ICR) CEO’su Prof. Dr. Kristian Helin, konuya ilişkin yaptığı açıklamda, "Capivasertib, en yaygın meme kanseri türünün ilerlemiş formlarının tedavisi için bir dönüm noktasıdır. ICR'de yürütülen araştırmaların ardından keşfedilen bir ilacın, üçüncü aşama denemesinde hastalar için dikkate değer faydalar gösterdiğini görmek inanılmaz derecede heyecan verici. Capivasertib bu hastalar için tamamen yeni bir tedavi seçeneği sunabilir” diye konuştu.