Meme kanserini yendi, aort kapağı ameliyatı oldu: 58 yaşındaki kadın hayata yeniden döndü
Ankara'da Naciye Coşkun (58) 4 doz kemoterapi, 32 kür radyoterapiden sonra ameliyat olarak meme kanserini yendi, aort kapağındaki darlık nedeniyle yapılan ikinci operasyonla da yeniden hayata döndü.
2 çocuk annesi Naciye Coşkun’a geçen yıl doktor kontrolleri sırasında birinci evre meme kanseri teşhisi konuldu. Tedavi altına alınan Coşkun, 4 doz kemoterapi, 32 kür radyoterapi aldı ve ardından ameliyat olarak kanseri yendi. Kanser tedavisi sırasında kalp rahatsızlığı da yaşayan Coşkun'un aort kapağında darlık saptandı. Coşkun, ameliyat edildi. Coşkun, yaklaşık 6,5 saat süren zorlu operasyonla yeniden hayata döndü.