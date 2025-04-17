Meme kanserini yendi, aort kapağı ameliyatı oldu: 58 yaşındaki kadın hayata yeniden döndü

"YILDA 200 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR"

Prof. Dr. Sarıtaş, günümüzde birtakım faktörlerin kalp ve damar hastalıkları sıklığını arttırdığını söyleyerek, "Sigara kullanımının çok yoğun olması, diyabet, şeker hastalığı, beslenme alışkanlıkları, stres ve tabii ki de genetik faktörler günümüzde kalp ve damar hastalıklarının sıklığını arttırmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 1 yıl içerisinde yaklaşık 18 milyon kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu oran bizim ülkemizde ise 200 bin. Yani yaklaşık ülkemizde 200 bin kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu noktada biz sağlık çalışanları olarak bu ölüm sıklığını azaltma noktasında birtakım çabalarımız var. Tabii ki en başta hastalarımızın bu merkezlere ulaşabilir olması gerekir. İşte kalp merkezleri tam da bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş bir projedir. Kalp merkezleri normalde kalp ve damar hastalıklarının kalp damar cerrahları ile kardiyoloji uzmanlarının koordineli bir şekilde çalışarak gerek açık kalp ameliyatı yöntemiyle gerekse anjiyografik yöntemlerle tedavilerinin yapıldığı merkezler olarak tanımlanmaktadır" ifadelerini kullandı.