Menopoz kâbusunuz olmasın: 1 lokması vücutta ateş basmasını engelliyor

YAĞLI BALIK

Balık omega-3 yağ asidi içerir ve ruh halini ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca kan basıncını kontrol altında tutar. Omega 3 yağ asidi seviyeleri menopoz sonrası kadınlarda daha iyi sağlık ile ilişkilidir. Ek olarak, diyabet veya koroner kalp hastalığına da yardımcı olur.