Menopoz kâbusunuz olmasın: 1 lokması vücutta ateş basmasını engelliyor

Menopoz, birçok rahatsız edici semptomla birlikte kendini gösterir ve her kadının yaşadığı doğal bir geçiş sürecidir. Besleyici yiyecekler tüketmek süreci kolaylaştırmaya ve semptomları azaltmaya yardımcı olabilir. Meyveler, sebzeler, yağlı balıklar, protein, kalsiyum açısından zengin yiyecekler, soya bazlı yiyecekler ve tam tahıllar faydalıdır. Bu yiyecekler kemik sağlığını destekler, ruh halini ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve ateş basması ve ruh hali değişimleri gibi semptomlarla başa çıkar.

Menopoz kâbusunuz olmasın: 1 lokması vücutta ateş basmasını engelliyor - 1

Menopoz, adet döngüsü sona erdiğinde gerçekleşen doğal bir geçiştir. Fiziksel, duygusal ve sosyal değişiklikler nedeniyle zor bir zamandır. Menopoz, son adetten bu yana 12 aylık döngü geçtiğinizde doğrulanır; aynı zamanda yavaş bir süreçtir ve ne zaman sona erdiğine bağlı olarak kişiden kişiye değişir.

SAĞLIK HABERLERİ

Menopoz kâbusunuz olmasın: 1 lokması vücutta ateş basmasını engelliyor - 2

Menopoz, vücutta ateş basmasına, uykunuzu bozan gece terlemelerine, kilo alımına, vajinal kuruluğa, eklem ve kas ağrısına ve diğer birçok rahatsız edici semptoma yol açan birçok hormonal değişikliğe neden olur.

Menopoz kâbusunuz olmasın: 1 lokması vücutta ateş basmasını engelliyor - 3

Menopoz, vücutta östrojenlerin azalmaya başladığı zamandır ve ayrıca progesteron düzenini bozar. Östrojen seviyeleri düştükçe vücut metabolizmasını kaybetmeye başlar. Belirli yiyecekleri yemek menopoz sürecinde size yardımcı olabilir ve ayrıca semptomları azaltır.

Besin açısından zengin yiyecekler menopozu hafifletmeye yardımcı olabilir.

Menopoz kâbusunuz olmasın: 1 lokması vücutta ateş basmasını engelliyor - 4

MEYVE VE SEBZELER

Antioksidan açısından zengin meyve ve sebzeleri tüketmek vücuttaki hücre hasarını önler. Ispanak, kara lahana ve brokoli kalsiyum açısından zengindir ve kemiklerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur

Menopoz kâbusunuz olmasın: 1 lokması vücutta ateş basmasını engelliyor - 5

Koyu meyveler özellikle menopoz geçiren kadınlar için faydalı olabilir.

Menopoz kâbusunuz olmasın: 1 lokması vücutta ateş basmasını engelliyor - 6

YAĞLI BALIK

Balık omega-3 yağ asidi içerir ve ruh halini ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca kan basıncını kontrol altında tutar. Omega 3 yağ asidi seviyeleri menopoz sonrası kadınlarda daha iyi sağlık ile ilişkilidir. Ek olarak, diyabet veya koroner kalp hastalığına da yardımcı olur.

Menopoz kâbusunuz olmasın: 1 lokması vücutta ateş basmasını engelliyor - 7

PROTEİN VE KALSİYUM ZENGİNİ BESİNLER

Protein açısından zengin yiyecekler kaslarınızı korumanıza yardımcı olabilir. Baklagiller, tohumlar ve yumurtalar protein açısından zengin yiyeceklerdir. Kalsiyum ve potasyum açısından zengin yiyecekler kemik sağlığına yardımcı olur. Süt, Yoğurt ve Peynir de D ve K Vitaminleri içerir ve kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olur.

Menopoz kâbusunuz olmasın: 1 lokması vücutta ateş basmasını engelliyor - 8

SOYA BAZLI BESİNLER


Bitki bazlı yiyecekler, östrojeni taklit eden ve sıcak basmalarını azaltmaya ve hormonları dengelemeye yardımcı olan bir bileşik olan yüksek fitoöstrojenlere sahiptir. Tofu, Teff, edamame ve soya sütü menopoz semptomlarını azaltmaya yardımcı olur.

Menopoz kâbusunuz olmasın: 1 lokması vücutta ateş basmasını engelliyor - 9

TAM TAHILLI YİYECEKLER

Tam tahıllı yiyecekler, ruh hali değişimlerini dengelemeye, kan şekeri seviyelerini düşürmeye ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olan B Vitamini ve lif açısından zengindir. Kahverengi pirinç, kinoa, yulaf ve tam buğday ekmeği tüketimi menopoz sonrası dönemde yardımcı olur.

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