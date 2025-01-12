Menopoz kâbusunuz olmasın: 1 lokması vücutta ateş basmasını engelliyor
Menopoz, birçok rahatsız edici semptomla birlikte kendini gösterir ve her kadının yaşadığı doğal bir geçiş sürecidir. Besleyici yiyecekler tüketmek süreci kolaylaştırmaya ve semptomları azaltmaya yardımcı olabilir. Meyveler, sebzeler, yağlı balıklar, protein, kalsiyum açısından zengin yiyecekler, soya bazlı yiyecekler ve tam tahıllar faydalıdır. Bu yiyecekler kemik sağlığını destekler, ruh halini ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve ateş basması ve ruh hali değişimleri gibi semptomlarla başa çıkar.
Menopoz, adet döngüsü sona erdiğinde gerçekleşen doğal bir geçiştir. Fiziksel, duygusal ve sosyal değişiklikler nedeniyle zor bir zamandır. Menopoz, son adetten bu yana 12 aylık döngü geçtiğinizde doğrulanır; aynı zamanda yavaş bir süreçtir ve ne zaman sona erdiğine bağlı olarak kişiden kişiye değişir.