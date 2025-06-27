Mesane kanserinin erken belirtisi: Fark edilmiyor ama ilk işaretiymiş

Bu durum idrar renginde hafif bir açıklıkla kendini gösterebilir. Sigara kullanımı, kimyasal madde maruziyeti veya ailede mesane kanseri öyküsü gibi risk faktörleri olan bireylerin düzenli kontrol yaptırmaları önem taşır.

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