Mesane kanserinin erken belirtisi: Fark edilmiyor ama ilk işaretiymiş
Mesane kanseri, kanser hücrelerinin mesane dokularında geliştiği ciddi bir hastalıktır. Özellikle 55 yaş üstü erkeklerde kadınlara kıyasla daha sık görülür. Hastalığın en bilinen ve yaygın belirtisi idrarda kan görülmesidir. Ancak uzmanlar, bu belirgin semptomun her zaman ortaya çıkmadığını ve bazı erken belirtilerin kolayca gözden kaçabileceğini vurguluyor.
İşte mesane kanserinin sıklıkla fark edilmeyen ancak dikkate alınması gereken beş erken belirtisi: