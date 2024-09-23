Metabolizma hızını artırarak kilo verdiriyor! Her evde var ama bu faydasını bilen yok
Sağlıklı beslenme, egzersiz ve uyku düzeni metabolizmanızın hızlı çalışması için dikkat etmeniz gerekenlerin başında geliyor. Metabolizma kilo verme sürecini doğrudan etkiliyor. Sağlıklı bir şekilde zayıflamak ve yağ yakımını desteklemek için metabolizma hızınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü metabolizma kalori yakımının belirleyicisi olarak kabul ediliyor. Bazı besinler metabolizmayı daha kolay harekete geçiriyor. Peki, metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir?
Metabolizma, vücudun solunum ve sindirim gibi temel işlevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu enerjinin, yiyecek ve içeceklerdeki besin moleküllerini parçalayarak enerjiye dönüştürdüğü kimyasal süreçtir. Metabolizma anabolizma (oluşturma) ve katabolizma (yıkım) olmak üzere iki ana bölümden oluşur.