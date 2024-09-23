Metabolizma hızını artırarak kilo verdiriyor! Her evde var ama bu faydasını bilen yok

Sağlıklı beslenme, egzersiz ve uyku düzeni metabolizmanızın hızlı çalışması için dikkat etmeniz gerekenlerin başında geliyor. Metabolizma kilo verme sürecini doğrudan etkiliyor. Sağlıklı bir şekilde zayıflamak ve yağ yakımını desteklemek için metabolizma hızınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü metabolizma kalori yakımının belirleyicisi olarak kabul ediliyor. Bazı besinler metabolizmayı daha kolay harekete geçiriyor. Peki, metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir?

Metabolizma hızını artırarak kilo verdiriyor! Her evde var ama bu faydasını bilen yok - 1

Metabolizma, vücudun solunum ve sindirim gibi temel işlevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu enerjinin, yiyecek ve içeceklerdeki besin moleküllerini parçalayarak enerjiye dönüştürdüğü kimyasal süreçtir. Metabolizma anabolizma (oluşturma) ve katabolizma (yıkım) olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

SAĞLIK HABERLERİ

Metabolizma hızını artırarak kilo verdiriyor! Her evde var ama bu faydasını bilen yok - 2

Kilo dengesinin en büyük belirleyicisi olan metabolizma hızlı çalıştığında yiyecekleri depo etmeyerek enerji olarak kullanır.

Yavaş çalışma şekli ise yiyeceklerin depolanması dolayısı ile kilo oranında bir artış görülmesine katkı sağlar.

Metabolizma hızını artırarak kilo verdiriyor! Her evde var ama bu faydasını bilen yok - 3

Beslenme düzeni, günlü hareket miktarınız metabolizma hızınız üzerinde etkilidir.

Metabolizma hızını artırarak kilo verdiriyor! Her evde var ama bu faydasını bilen yok - 4

Metabolizmayı etkileyen faktörler; yaş, cinsiyet, hormonlar, günlük enerji ihtiyacı şeklinde sıralanabilir.

Metabolizma hızını artırarak kilo verdiriyor! Her evde var ama bu faydasını bilen yok - 5

Metabolizmayı harekete geçirmek için özellikle tükettiğiniz besinlere çok dikkat etmelisiniz. Bazı gıdalar metabolizmayı hızlandırırken bazıları da bu hızı yavaşlatır.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN BESİNLER

Metabolizma hızını artırarak kilo verdiriyor! Her evde var ama bu faydasını bilen yok - 6

1- YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, diyet listelerinde sıklıkla yer alan bitki çayları arasında bulunuyor. İçindeki kafein be kateşin maddeleri yağ yakımını destekleyebiliyor. Metebolizmanızı harekete geçirmek için her gün bir fincan yeşil çay içebilirsiniz.

Metabolizma hızını artırarak kilo verdiriyor! Her evde var ama bu faydasını bilen yok - 7

2- PROTEİN İÇEREN BESİNLER

Tavuk, balık, yumurta gibi gıdalar, vücudun protein sindirimi sırasında daha fazla enerji harcamasına neden olur. Yani metabolizmayı hızlandırır.

Metabolizma hızını artırarak kilo verdiriyor! Her evde var ama bu faydasını bilen yok - 8

3- ACI BİBER

Acı biber, kilo vermeye yönelik etkileriyle dikkat çeken bir besindir ve bu etkiler özellikle içerdiği kapsaisin maddesinden kaynaklanır. Kapsaisin, vücudun enerji harcamasını artırarak metabolizmayı hızlandırır ve böylece yağ yakımını destekler.

Metabolizma hızını artırarak kilo verdiriyor! Her evde var ama bu faydasını bilen yok - 9

4- ZENCEFİL

Metabolizmayı hızlandıran zencefil, yemeklerin içerisinde de rahatlıkla tüketilebilir. Sadece sindirime yardımcı olmakla kalmayıp metabolizma hızını yükseltebiliyor.

Metabolizma hızını artırarak kilo verdiriyor! Her evde var ama bu faydasını bilen yok - 10

5- SARIMSAK

Sarımsağın kilo verme üzerinde olumlu etkileri bulunur. Metabolizma hızını artırarak kalori yakımını destekler. İçeriğindeki biyoaktif bileşikler, yağ yakımını teşvik edebilir ve genel metabolik sağlığı iyileştirebilir. Ayrıca, iştahı baskılayıcı etkisi sayesinde aşırı yeme eğilimini azaltmaya yardımcı olabilir

Metabolizma hızını artırarak kilo verdiriyor! Her evde var ama bu faydasını bilen yok - 11

6- SU İÇMEK

Su içerek idrarla yağ atma düşüncesi gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak düzenli su tüketilmesi metabolizmayı hızlandırmaktadır. “0” kalori olan suyu düzenli tüketmek az yemek yemeyi beraberinde getirebilmektedir.

Sabah kalkınca ve akşam yatmadan su içmek tokluk hissi yaratmakta ve dolaylı olarak kilo verilmesine yardımcı olabilmektedir. Ayrıca tükürük ve mide salgılında bulunan su besinlerin sindirilmesinde görev almaktadır.

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