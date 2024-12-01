Metabolizma hızını artırıp, hazımsızlık ve şişkinliği yok ediyor: Her evde bulunan bu malzeme yağlanmanın düşmanı

SALATALIK VE NANE ÖZLÜ SU

Katılacağınız bir sürü toplantı ve etkinlikle, tatil sezonu biraz yorucu olabilir ve susuzluk yaygın bir sorundur.

Yeterli miktarda su içmenin yanı sıra salatalık-nane özlü su da içebilirsiniz. Bu içecek hem su verir hem de detoks etkisi yaratır.

Salatalık %95 oranında sudan oluşur ve bu da onu zengin bir yemekten sonra su ihtiyacını gidermek için mükemmel bir seçim yapar. Ayrıca fazla sodyumun atılmasına yardımcı olarak şişkinliği ve su tutulmasını azaltır.

Öte yandan nane mideyi rahatlatmaya ve sindirime yardımcı olur.