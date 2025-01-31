Metabolizmayı hızlandıran 10 günlük alışkanlık: Sabahları tüketince toksinleri atıyor

GÜLÜMSEYİN VE STRESİ UZAK TUTUN

Evet, gülmek kalori yakar! Ama daha da önemlisi, stres bağırsak sağlığını bozar ve metabolizmayı yavaşlatır. Meditasyon, derin nefes alma veya hatta bir komedi şovu izleme gibi aktiviteler stresi yönetmenize ve bağırsaklarınızın dengesini korumanıza yardımcı olabilir.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.