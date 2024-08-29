"Mevsimi gelse yesek" denilen doğanın ecza deposu! Vücudu yeniden doğmuş gibi yapıyor

Türkiye'de yetişen ve faydalarıyla dikkay çeken bir meyve var ki mayhoş tadıyla severek tüketiliyor. Hambeles olarak da bilinen bu meyve sağlık açısından da pek çok fayda sağlıyor. Salatalara yemeklere katılarak tüketilen ya da çay olarak içilen bu meyve, dağlık alanlarda ve yol kenarlarında bile yetişiyor.

"Mevsimi gelse yesek" denilen doğanın ecza deposu! Vücudu yeniden doğmuş gibi yapıyor - 1

Sonbahar aylarıyla birlikte pazar tezgahında sıklıkla görebileceğiniz ve "mevsimi gelse de yesek" dediğiniz murt meyvesi sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

"Mevsimi gelse yesek" denilen doğanın ecza deposu! Vücudu yeniden doğmuş gibi yapıyor - 2

Özellikle Akdeniz ikliminde yetişen Mersin'in de gözdesi olan murt meyvesi tadı ve kokusuyla ilgi çekiyor.

"Mevsimi gelse yesek" denilen doğanın ecza deposu! Vücudu yeniden doğmuş gibi yapıyor - 3

Murt meyvesi gibi yaprakları da vücut için adeta bir şifa kaynağı. Mevsiminde tüketilen murt meyvesi, kolesterolden, enfeksiyona kadar pek çok soruna iyi gelebiliyor.

"Mevsimi gelse yesek" denilen doğanın ecza deposu! Vücudu yeniden doğmuş gibi yapıyor - 4

Hambeles adıyla birine ve Mersin'de yetişen murt meyvesi, küçük ağaç, ağaççık ya da çalı olarak söz edilen, boyu en fazla 5 metreye kadar çıkabilen bir bitki. Akdeniz iklimini seven bu meyve Ege ve Marmara bölgelerinde kendisini gösteriyor.

"Mevsimi gelse yesek" denilen doğanın ecza deposu! Vücudu yeniden doğmuş gibi yapıyor - 5

Murt meyvesi, antiseptik özellikler göstererek vücudunuzu mikroplardan ve enfeksiyonlardan arındırıyabiliyor. Ayrıca doğal bir balgam sökücü olduğu için kuru öksürüğa çok iyi geliyor.

"Mevsimi gelse yesek" denilen doğanın ecza deposu! Vücudu yeniden doğmuş gibi yapıyor - 6

Mevsiminde tüketilen hambeles, kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini de en aza indiriyor.

"Mevsimi gelse yesek" denilen doğanın ecza deposu! Vücudu yeniden doğmuş gibi yapıyor - 7

Mideyi rahatlatarak sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına verdiği destek nedeniyle iştah açıcı bir etki de gösteriyor.

"Mevsimi gelse yesek" denilen doğanın ecza deposu! Vücudu yeniden doğmuş gibi yapıyor - 8

İltihapların hızla iyileşmesine destek olduğu biliniyor, bu özelliği sayesinde akciğer iltihaplanmasından egzamaya dek birçok soruna karşı vücudumuzun yanında yer aldığı söyleniyor.

"Mevsimi gelse yesek" denilen doğanın ecza deposu! Vücudu yeniden doğmuş gibi yapıyor - 9

Yaprakları çay gibi demlenip cilde sürüldüğünde sivilce ve akneleri hızla iyileştiriyor, cildin ışık ışıl ve pürüzsüz olmasına yardımcı oluyor.

"Mevsimi gelse yesek" denilen doğanın ecza deposu! Vücudu yeniden doğmuş gibi yapıyor - 10

Kötü kolesterol ve şeker sorununun çözümünde de bizim yanımızda yer alıyor, kolesterol ve şekerin dengelenmesine destek oluyor

Hafif buruk, mayhoş diyebileceğimiz lezzeti ve içindeki bolca çekirdeği nedeniyle damakta ilginç bir tat bırakan bu meyve, ne yazık ki öyle avuç avuç yenebilecek bir şey değil. Seveni çok sevse de ölçülü bir şekilde yemekte de fayda var.

"Mevsimi gelse yesek" denilen doğanın ecza deposu! Vücudu yeniden doğmuş gibi yapıyor - 11


Aksi halde boğazda ve dilde kaşıntı gibi şikayetler yaratabilir. Daha da önemlisi yukarıda saydığımız birçok faydalı etkisi, aşırı kullanım nedeniyle zarara dönüşebilir.

"Mevsimi gelse yesek" denilen doğanın ecza deposu! Vücudu yeniden doğmuş gibi yapıyor - 12

Hafif buruk, mayhoş diyebileceğimiz lezzeti ve içindeki bolca çekirdeği nedeniyle damakta ilginç bir tat bırakan bu meyve, ne yazık ki öyle avuç avuç yenebilecek bir şey değil. Seveni çok sevse de ölçülü bir şekilde yemekte de fayda var.

ÖNEMLİ! Murt meyvesini tüketmeden önce mutlaka bir beslenme uzmana danışın. 

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