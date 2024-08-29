"Mevsimi gelse yesek" denilen doğanın ecza deposu! Vücudu yeniden doğmuş gibi yapıyor
Türkiye'de yetişen ve faydalarıyla dikkay çeken bir meyve var ki mayhoş tadıyla severek tüketiliyor. Hambeles olarak da bilinen bu meyve sağlık açısından da pek çok fayda sağlıyor. Salatalara yemeklere katılarak tüketilen ya da çay olarak içilen bu meyve, dağlık alanlarda ve yol kenarlarında bile yetişiyor.
Sonbahar aylarıyla birlikte pazar tezgahında sıklıkla görebileceğiniz ve "mevsimi gelse de yesek" dediğiniz murt meyvesi sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor.