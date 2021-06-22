Mevsimsel grip, bu kış Covid-19’dan daha büyük bir sorun olacak: Grip ve Covid-19 aşıları birlikte yapılabilir mi?

"HER YIL MUTASYONA UĞRUYOR"

Harnden, “Son birkaç yıldır çok, çok düşük bir grip prevalansı (belirli bir nüfusta, belirli bir zaman dilimi içerisinde, belirli bir hastalık veya hastalıklara sahip tüm olguların oranı) yaşadık. Ancak, gribe neden olan virüs her yıl mutasyona uğruyor. Yani, grip bu kış gerçekten çok önemli bir sorun yaratabilir” dedi.