Meyve değil, doğanın şeker ilacı! Her gün yiyince kan şekeri artışını düzenliyor

UNUTKANLIĞI ÖNLER

Armutlar, Alzheimer hastalığı ve bunama gibi nörodejeneratif hastalık riskini azaltabilir. Kuersetin ve kaempferol gibi flavonoidlerin yanı sıra antioksidan ve anti-inflamatuar bileşiklerin deposudur ve beyin hücrelerini oksidatif stres ve iltihaptan koruyabilir. Bir araştırmaya göre armut tüketimi her nedene bağlı bunama riskinin azalmasıyla bağlantılıdır.