Meyve değil, doğanın şeker ilacı! Her gün yiyince kan şekeri artışını düzenliyor
Diyabetli kişilerin kan şekeri seviyelerinin kontrolden çıkması konusunda endişelenmeden atıştırabileceği sulu ve lezzetli meyveler arasında armut da yer alır. Çan şeklindeki meyvenin 4000 yıldan uzun bir süre önce Kafkasya'da ortaya çıktığı söylenir. Armutlar, çok eski zamanlardan beri lezzeti ve tıbbi özellikleriyle ünlüdür.
Lif, antioksidanlar ve C vitamini, K vitamini, potasyum gibi vitamin ve mineral ordusuyla dolu olan armut, kolesterol seviyenizi kontrol altında tutmak ve kalp hastalığı riskini önlemek için güvenebileceğiniz bir meyvedir.