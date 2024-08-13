Meyve değil, doğanın şeker ilacı! Her gün yiyince kan şekeri artışını düzenliyor

Diyabetli kişilerin kan şekeri seviyelerinin kontrolden çıkması konusunda endişelenmeden atıştırabileceği sulu ve lezzetli meyveler arasında armut da yer alır. Çan şeklindeki meyvenin 4000 yıldan uzun bir süre önce Kafkasya'da ortaya çıktığı söylenir. Armutlar, çok eski zamanlardan beri lezzeti ve tıbbi özellikleriyle ünlüdür.

Meyve değil, doğanın şeker ilacı! Her gün yiyince kan şekeri artışını düzenliyor - 1

Lif, antioksidanlar ve C vitamini, K vitamini, potasyum gibi vitamin ve mineral ordusuyla dolu olan armut, kolesterol seviyenizi kontrol altında tutmak ve kalp hastalığı riskini önlemek için güvenebileceğiniz bir meyvedir.

SAĞLIK HABERLERİ

Meyve değil, doğanın şeker ilacı! Her gün yiyince kan şekeri artışını düzenliyor - 2

KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTAR

Düşük GI gıdaları arasında sınıflandırılan armut, tip 2 diyabet hastaları için kullanışlı ve ferahlatıcı bir atıştırmalık olabilir.

The American Journal of Clinical Nutrition'a göre, armut tüketmek, kan şekeri artışlarını kontrol altında tutan yararlı bir antioksidan antosiyanin sayesinde diyabet riskini azaltabilir.

Meyve değil, doğanın şeker ilacı! Her gün yiyince kan şekeri artışını düzenliyor - 3

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTABİLİR

Armutlar, kan basıncını kontrol altında tutabilen ve kalp hastalıklarını önleyebilen potasyum açısından zengindir. Frontiers in Nutrition dergisine göre armuttaki antosiyanin koroner arter hastalığına karşı koruma sağlayabilir. Armut yemek ayrıca felç riskinizi azaltır

Meyve değil, doğanın şeker ilacı! Her gün yiyince kan şekeri artışını düzenliyor - 4

KOLESTEROL DÜŞÜRÜR

Armutlar, kolesterol yönetiminde de rol oynayan bakır ve potasyum gibi önemli minerallerin zengin bir kaynağıdır.

Meyve değil, doğanın şeker ilacı! Her gün yiyince kan şekeri artışını düzenliyor - 5

Open Heart Journal'a göre, 45 gün boyunca günde 5 mg bakır takviyesi alan hiperkolesterolemi hastalarında toplam kolesterol, LDL ve trigliseritlerde düşüş ve HDL kolesterolde artış görüldü. Meyveyi düzenli olarak yemek kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) artırabilir

Meyve değil, doğanın şeker ilacı! Her gün yiyince kan şekeri artışını düzenliyor - 6

UNUTKANLIĞI ÖNLER

Armutlar, Alzheimer hastalığı ve bunama gibi nörodejeneratif hastalık riskini azaltabilir. Kuersetin ve kaempferol gibi flavonoidlerin yanı sıra antioksidan ve anti-inflamatuar bileşiklerin deposudur ve beyin hücrelerini oksidatif stres ve iltihaptan koruyabilir. Bir araştırmaya göre armut tüketimi her nedene bağlı bunama riskinin azalmasıyla bağlantılıdır.

Meyve değil, doğanın şeker ilacı! Her gün yiyince kan şekeri artışını düzenliyor - 7

Armutları günlük diyetinize dahil etmek, güçlü kanserle savaşan bileşiklere sahip oldukları için kanser riskini de azaltabilir. BMC Complementary Medicine and Therapies'de yayınlanan 2021 tarihli bir inceleme, armuttaki flavonoidlerin ve triterpenoidlerin antikanser ve anti-tümör etkileri olabileceğini buldu. Armuttaki antioksidanlar ve flavonoidler ayrıca kansere karşı koruma sağlar.

Meyve değil, doğanın şeker ilacı! Her gün yiyince kan şekeri artışını düzenliyor - 8

Her gün armut yemek ayrıca sindirim sağlığınızın güçlü kalmasını sağlar. Meyvedeki yüksek lif miktarıyla dışkınıza hacim katabilir ve bağırsak sağlığınızı en iyi durumda tutabilir.

ÖNEMLİ! Herhangi bir kronik rahatsızlığınız, düzenli kullandığınız ilaç ya da gebelik durumunuz söz konusuyla armutu beslenme listesine eklemeden önce bir uzmana danışın.

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