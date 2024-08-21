Meyvelerin kraliçesi her derde deva! Mersin'de yetişiyor, doktorlar onu öneriyor

Anavatanı Güney Amerika ve Batı Hindistan olan guava meyvesinin ülkemizde bu yıl ki hasadına Mersin’in Silifke ilçesinde başlandı. Guava meyvesi sağlık açısından çok faydalı bir meyve. Güçlü bir C vitamini kaynağı olan guava bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Meyvelerin kraliçesi her derde deva! Mersin'de yetişiyor, doktorlar onu öneriyor - 1

İlçeye bağlı Sökün Mahallesindeki 10 dönümlük arazide 700 guava ağacı bulunduğunu ifade eden Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, tropikal bir meyve olan guavanın özellikle orta Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan ve Pakistan’da çok büyük plantasyonlarda yetiştirildiğini söyledi.

SAĞLIK HABERLERİ

Meyvelerin kraliçesi her derde deva! Mersin'de yetişiyor, doktorlar onu öneriyor - 2

Türkiye’de ilk ticari guava bahçesini kendisinin yaptığını ifade eden Levent, “700 civarında ağacım ve yaklaşık 6-7 ton civarında ürün elde ediyorum. Dünya’da ortama ağaç başına 10 kilogram hasat yapılırken, bizde bu rakam kimi zaman 100 kilograma kadar çıkıyor. Guava meyvesi dalından koparılıp yenebilen bir meyve. Hasadı çok kolay. Çünkü ağaçlarında limon gibi tikeni yok. Olgunlaştığında elle çok kolay hasat edilebilen bir meyve. Hasadı direk ambalaj kutularına yapmak gerekiyor çünkü çilek gibi de hassas bir meyve” dedi.

Meyvelerin kraliçesi her derde deva! Mersin'de yetişiyor, doktorlar onu öneriyor - 3

PAZARDA KİLOSU 50 TL

Bu yıl kilosunu 25 TL’den pazarladığını ve satıcılara maksimum 50 TL’ye satmalarına izin verdiğini belirten Mustafa Levent, “50 TL’nin üzerinde fiyat çekenlere ürün vermiyorum. İnsanların bu meyveye kolaylıkla ulaşabilmelerini ve tadabilmelerini istiyorum. Aslında Guava bir sanayi meyvesi. Dünyada en büyük kullanım alanı meyve suyu ve reçel sanayi. Dondurmacılık ve pastacılıkta da kullanılan bir meyve. Türkiye’de de büyük dondurma firmalarına ürün verdim son derece memnun kaldılar. Böyle güzel bir meyvenin ülkemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

Meyvelerin kraliçesi her derde deva! Mersin'de yetişiyor, doktorlar onu öneriyor - 4

YÜKSEK ORANDA LİKOPEN İÇERİYOR

Sağlık bakımından da önemli bir meyve olduğuna vurgu yapan Levent, “Guava meyvesinde yüksek oranda doğal likopen olduğu için özellikle hastalıklarla mücadele etmekte doktorlarda tavsiye etmekte. İçeriği nedeniyle hücre yenilemeye yardımcı olduğu için gelişimi zayıf çocuklara doktorlar tarafından tavsiye ediliyor. İnternet ortamında bir çok hastalığa tavsiyesi var ama bu bir ilaç değil, bir meyve” dedi.

Meyvelerin kraliçesi her derde deva! Mersin'de yetişiyor, doktorlar onu öneriyor - 5

C VİTAMİNİ ZENGİNİ

Guava meyvesi sağlık açısından çok faydalı bir meyve. Yüksek oranda C vitamini içeren bu meyve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, cilt sağlığını destekler ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Guava, bol miktarda lif içerir. Bu, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur, kabızlık riskini azaltır ve bağırsak hareketlerini düzenler. Güçlü antioksidanlar içerir. Bu bileşenler, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kalp sağlığını destekleyen potasyum ve lif açısından zengindir. Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir ve lif, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.Guavanın düşük glisemik indeksi, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu, diyabet hastaları için faydalı olabilir.

Meyvelerin kraliçesi her derde deva! Mersin'de yetişiyor, doktorlar onu öneriyor - 6

CİLDE GENÇLİK AŞILAR

Guava meyvesi, cildin sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olabilir. C vitamini ve diğer antioksidanlar, cildin elastikiyetini artırabilir ve lekelerin görünümünü azaltabilir. Göz sağlığını destekleyen A vitamini ve antioksidanlar içerir, bu da göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir.

Meyvelerin kraliçesi her derde deva! Mersin'de yetişiyor, doktorlar onu öneriyor - 7

DÜŞÜK KALORİ VE YÜKSEK LİF

Guava, düşük kalorili ve yüksek lifli bir meyvedir, bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir ve tokluk hissini artırabilir.

Guava, taze olarak yenilebileceği gibi, meyve suyu, smoothie veya salatalarda da kullanılabilir. Ancak, her bireyin sağlık durumu farklıdır, bu nedenle belirli sağlık sorunlarınız varsa, diyetinize guava eklemeden önce bir sağlık profesyoneli ile görüşmek iyi bir fikir olabilir.

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