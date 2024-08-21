Meyvelerin kraliçesi her derde deva! Mersin'de yetişiyor, doktorlar onu öneriyor

C VİTAMİNİ ZENGİNİ

Guava meyvesi sağlık açısından çok faydalı bir meyve. Yüksek oranda C vitamini içeren bu meyve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, cilt sağlığını destekler ve antioksidan özelliklere sahiptir.



Guava, bol miktarda lif içerir. Bu, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur, kabızlık riskini azaltır ve bağırsak hareketlerini düzenler. Güçlü antioksidanlar içerir. Bu bileşenler, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER



Kalp sağlığını destekleyen potasyum ve lif açısından zengindir. Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir ve lif, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.Guavanın düşük glisemik indeksi, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu, diyabet hastaları için faydalı olabilir.



