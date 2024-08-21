Meyvelerin kraliçesi her derde deva! Mersin'de yetişiyor, doktorlar onu öneriyor
Anavatanı Güney Amerika ve Batı Hindistan olan guava meyvesinin ülkemizde bu yıl ki hasadına Mersin’in Silifke ilçesinde başlandı. Guava meyvesi sağlık açısından çok faydalı bir meyve. Güçlü bir C vitamini kaynağı olan guava bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.
İlçeye bağlı Sökün Mahallesindeki 10 dönümlük arazide 700 guava ağacı bulunduğunu ifade eden Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, tropikal bir meyve olan guavanın özellikle orta Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan ve Pakistan’da çok büyük plantasyonlarda yetiştirildiğini söyledi.