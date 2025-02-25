Mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? Atıştırabileceğiniz 6 bağırsak dostu yiyecek
Mide bulantısını yönetmek, zencefil, keten tohumu, muz, probiyotik açısından zengin yiyecekler, kombucha, soğan ve ahududu gibi sindirimi kolay yiyecekler yemeyi içerir. Sıvı alımı, baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınma, yavaş yemek, stres azaltma ve yeterli dinlenme de sindirime yardımcı olabilir. Peki, mide bulantısı yaşıyorsanız ne yapmanız gerekir?
Üst karın bölgesinde rahatsızlığı önlemek için dispepsi olarak da bilinen mide bulantısını yönetmek gereklidir. Aşırı yeme, baharatlı yiyecekler, alkol, kafein, stres, kaygı ve gastrointestinal bozukluklar dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin neden olduğu sindirim sorunlarını hafifletebilecek ve bağırsak sağlığını iyileştirebilecek bazı belirli yiyecekler.