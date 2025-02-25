Mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? Atıştırabileceğiniz 6 bağırsak dostu yiyecek

Mide bulantısını tedavi etmek için ek öneriler arasında bol su ile susuz kalmamak ve baharatlı, yağlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak yer alır. Yavaş yemek ve düzgün çiğneme de önemli uygulamalardır. Meditasyon veya yoga gibi rahatlama teknikleriyle stresi azaltmak sindirim sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Mide sorunları yaşarken alkol ve kafeinden kaçınmanız önerilir. Antasitler veya ranitidin veya omeprazol gibi asit azaltıcılar gibi reçetesiz satılan ilaçlar rahatlama sağlayabilir. Vücudun iyileşmesine izin vermek için yeterli dinlenme de önemlidir.



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