Mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? Atıştırabileceğiniz 6 bağırsak dostu yiyecek

Mide bulantısını yönetmek, zencefil, keten tohumu, muz, probiyotik açısından zengin yiyecekler, kombucha, soğan ve ahududu gibi sindirimi kolay yiyecekler yemeyi içerir. Sıvı alımı, baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınma, yavaş yemek, stres azaltma ve yeterli dinlenme de sindirime yardımcı olabilir. Peki, mide bulantısı yaşıyorsanız ne yapmanız gerekir?

Mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? Atıştırabileceğiniz 6 bağırsak dostu yiyecek - 1

Üst karın bölgesinde rahatsızlığı önlemek için dispepsi olarak da bilinen mide bulantısını yönetmek gereklidir. Aşırı yeme, baharatlı yiyecekler, alkol, kafein, stres, kaygı ve gastrointestinal bozukluklar dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin neden olduğu sindirim sorunlarını hafifletebilecek ve bağırsak sağlığını iyileştirebilecek bazı belirli yiyecekler.


SAĞLIK HABERLERİ

Mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? Atıştırabileceğiniz 6 bağırsak dostu yiyecek - 2

Mideniz bulandığında, semptomları hafifletmek ve kendinizi daha iyi hissetmek için her şeyi yaptığınızdan emin olmak istersiniz. Eğer mide bulantısı yaşıyorsanız bu besinler midenizi rahatlatmaya yardımcı olabilir.

Mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? Atıştırabileceğiniz 6 bağırsak dostu yiyecek - 3

ZENCEFİL

Zencefil, mide bulantısını yatıştırmaya yardımcı olan anti-inflamatuar ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle birincil bir çare olarak kullanılır. Meyan kökü, mide astarındaki iltihabı azalttığı ve koruyucu mukus üretimini artırdığı için önerilen bir diğer yiyecektir.


Mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? Atıştırabileceğiniz 6 bağırsak dostu yiyecek - 4

KETEN TOHUMU-MUZ

Keten tohumları, sindirime yardımcı olan yüksek diyet lifi ve omega-3 yağ asitleri içeriği nedeniyle faydalıdır. Muzlar, dışkıyı sertleştirmeye ve ishal süresini kısaltmaya yardımcı olan prebiyotik özellikler ve pektin içerir.


Mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? Atıştırabileceğiniz 6 bağırsak dostu yiyecek - 5

PROBİYOTİK

Probiyotik açısından zengin yiyecekler, bağırsak bakterilerini dengelemeye ve gaz, şişkinlik ve düzensiz bağırsak hareketleri gibi semptomları azaltmaya yardımcı olabilir. Pirinç, yulaf ezmesi, kraker ve tost gibi sade karbonhidratlar, tatlı patatesler kolayca sindirilebilir ve enerji sağlar, sade beyaz pirinç özellikle gastrointestinal sorunlar için faydalıdır.


Mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? Atıştırabileceğiniz 6 bağırsak dostu yiyecek - 6

KOMBUCHA

Kombucha, ekşi, köpüren bir çay oluşturmak için yeşil veya siyah çaya bir SCOBY (bakteri ve maya simbiyotik kolonisi) ve şeker eklenir. Daha sonra bir hafta veya daha uzun süre fermente olur. Bazı el yapımı kombuçalardaki probiyotiklerin ABV'sinin %2 ila %3'e yakın olduğu keşfedilmiştir. Probiyotik özelliklere sahip olduğuna inanılan laktik asit bakterileri, çay fermente edildiğinde oluşur. Yeşil çaydan üretilen kombuçayı içtiğinizde çayın antioksidan özelliklerinden de faydalanacaksınız.


Mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? Atıştırabileceğiniz 6 bağırsak dostu yiyecek - 7

SOĞAN

İnülin, fruktanlar ve fruktooligosakkaritler (FOS) soğanlarda bol miktarda bulunur. FOS prebiyotikleri sadece bağırsak florasının gelişimini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda tip 2 diyabet, ishal, osteoporoz, ateroskleroz, gastrointestinal hastalıklar ve kardiyovasküler hastalık gibi çok çeşitli hastalıkların tedavisine de yardımcı olur.


Mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? Atıştırabileceğiniz 6 bağırsak dostu yiyecek - 8

AHUDUDU

1 fincan ahududu, Günlük Değerinizin (DV) neredeyse üçte biri olan etkileyici bir 8 g lif içerir. Bağırsak mikroorganizmalarınızın kemirmeyi sevdiği güçlü antioksidanlar olan polifenoller ahududularda bol miktarda bulunur. Polifenoller, iyi bakterilerin büyümesini teşvik ederek ve zararlı bakterilerin büyümesini önleyerek prebiyotik işlevi görür.

Yüksek ısı veya yağ oranına sahip her şeyden kaçınmak ve vücudun kolayca parçalayabileceği basit karbonhidratlar ve yağsız protein kaynaklarına bağlı kalmak en iyisidir. Zaman zaman mide bulantısı yaşamak çok yaygın olsa da, mide bulantısı yaşayan biriyseniz, mide sorunlarınızı iyileştirmeye yardımcı olabilecek yiyecekler şunlardır.


Mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? Atıştırabileceğiniz 6 bağırsak dostu yiyecek - 9

Mide bulantısını tedavi etmek için ek öneriler arasında bol su ile susuz kalmamak ve baharatlı, yağlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak yer alır. Yavaş yemek ve düzgün çiğneme de önemli uygulamalardır. Meditasyon veya yoga gibi rahatlama teknikleriyle stresi azaltmak sindirim sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Mide sorunları yaşarken alkol ve kafeinden kaçınmanız önerilir. Antasitler veya ranitidin veya omeprazol gibi asit azaltıcılar gibi reçetesiz satılan ilaçlar rahatlama sağlayabilir. Vücudun iyileşmesine izin vermek için yeterli dinlenme de önemlidir.

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