Mide bulantısıyla hastaneye gitti, 48 saat sonra öldü: Doktorlar görmezden gelmişti

İngiltere’de yaşayan bir anne, 18 yaşındaki sağlıklı kızının sıradan bir mide bulantısının ardından 48 saat içinde hayatını kaybetmesinin ardından yaşadığı büyük acıyı paylaştı.

Mide bulantısıyla hastaneye gitti, 48 saat sonra öldü: Doktorlar görmezden gelmişti - 1

2023 yılının Kasım ayında, 18 yaşındaki Aiyoung Kim, bir konser dönüşü kendini hasta hissettiğinde kimse bunun ölümcül bir sürecin başlangıcı olacağını tahmin edemezdi. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Aiyoung, iki gün sonra hayatını kaybetti.

SAĞLIK HABERLERİ

Mide bulantısıyla hastaneye gitti, 48 saat sonra öldü: Doktorlar görmezden gelmişti - 2

"HİÇBİR SAĞLIK SORUNU YOKTU"

Yeni mezun olmuş, hayat dolu bir genç kız olan Aiyoung, boş zamanlarında gönüllülük çalışmalarıyla başlamayı planlıyordu. Yerel bir markette yarı zamanlı çalışıyor, arkadaşlarıyla vakit geçiriyor, konserlere gidiyordu. Her şey sıradandı ta ki 4 Kasım sabahına kadar.

Konser sonrası eve geldiğinde solgun görünen Aiyoung’un mide bulantısı olduğunu belirten anne, bunun geçici bir mide enfeksiyonu olduğunu düşündü. Ancak ertesi gün durum ciddileşti. Su bile içemeyen genç kız, annesi tarafından Londra’daki bir hastaneye götürüldü."

Mide bulantısıyla hastaneye gitti, 48 saat sonra öldü: Doktorlar görmezden gelmişti - 3

Acil serviste düşük tansiyon ve yüksek kalp atış hızı tespit edildi. Bu belirtilerin susuzlukla ilgili olduğu söylendi, kan testi yapıldı ve sonuçlar "normal" olarak değerlendirildi. Kısa bir gözlemin ardından bulantı önleyici ilaçlar ve sıvılarla eve gönderildi.

Ertesi gün sabah saatlerinde semptomlar devam etti. Aiyoung’un kan basıncı daha da düştü, kusmalar sürdü. Ancak yapılan müdahaleler yetersizdi. "Sepsis olabilir" yönünde belirsiz bir yorum yapılmasına rağmen ileri tetkik istenmedi. Gelişen görme bozukluğu ve sağ omuz ağrısı, "düşük tansiyonun doğal sonucu" denilerek geçiştirildi.

Genç kız, antibiyotik verilmesi planlanmışken bu tedavi iptal edildi ve "viral enfeksiyon" gerekçesiyle tekrar bulantı önleyiciler verildi. Ağır hasta olmasına rağmen taburcu edilen Aiyoung, evde geçirdiği gecenin ardından, 6 Kasım sabahı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Üç ay süren bekleyişin ardından adli tıp, Aiyoung’un ölüm sebebinin viral kaynaklı miyokardit olduğunu açıkladı. Ancak ailesi ve bağımsız uzmanlar bu sonuca ikna olmadı.
Dr. Daniels, bu tür vakalarda solunum sıkıntısının kaçınılmaz olduğunu, Aiyoung’da ise bu belirtinin görülmediğini belirtti.


Mide bulantısıyla hastaneye gitti, 48 saat sonra öldü: Doktorlar görmezden gelmişti - 4

Bir diğer uzman, Acil Tıp Danışmanı Dr. Paul Kennedy ise, "Sağlıklı bir genç, ciddi dehidratasyon sonucu hayatını kaybedebilir. Hâlâ kusan bir hastayı eve göndermek tıbben çok kötü bir uygulamadır," dedi.


Mide bulantısıyla hastaneye gitti, 48 saat sonra öldü: Doktorlar görmezden gelmişti - 5

Aiyoung’un annesi, 20 yılı aşkın süredir hemşire olarak görev yaptığını, buna rağmen sürece gerektiği gibi müdahale edememenin vicdan azabını yaşadığını söylüyor. Diğer ebeveynlere çağrıda bulunuyor:

"Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorsanız, doktorlara itiraz edin. Hayır cevabını kabul etmeyin. Hastanız iyileşmiyorsa, bu bir kırmızı bayraktır. Ve mümkünse onların başucundan ayrılmayın."

Mide bulantısıyla hastaneye gitti, 48 saat sonra öldü: Doktorlar görmezden gelmişti - 6

SEPSİS NEDİR?

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği anormal tepki sonucu kendi dokularına zarar vermesiyle ortaya çıkar. Kalp, böbrek, karaciğer gibi hayati organlar hızla iflas edebilir. Belirtileri arasında yüksek ateş, hızlı kalp atışı, bilinç bulanıklığı ve düşük tansiyon yer alır. UK Sepsis Trust'a göre her yıl İngiltere'de yaklaşık 48.000 kişi sepsis nedeniyle hayatını kaybediyor ve bu ölümlerin %25’i önlenebilir kabul ediliyor.

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