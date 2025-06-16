Mide bulantısıyla hastaneye gitti, 48 saat sonra öldü: Doktorlar görmezden gelmişti

Acil serviste düşük tansiyon ve yüksek kalp atış hızı tespit edildi. Bu belirtilerin susuzlukla ilgili olduğu söylendi, kan testi yapıldı ve sonuçlar "normal" olarak değerlendirildi. Kısa bir gözlemin ardından bulantı önleyici ilaçlar ve sıvılarla eve gönderildi.



Ertesi gün sabah saatlerinde semptomlar devam etti. Aiyoung’un kan basıncı daha da düştü, kusmalar sürdü. Ancak yapılan müdahaleler yetersizdi. "Sepsis olabilir" yönünde belirsiz bir yorum yapılmasına rağmen ileri tetkik istenmedi. Gelişen görme bozukluğu ve sağ omuz ağrısı, "düşük tansiyonun doğal sonucu" denilerek geçiştirildi.



Genç kız, antibiyotik verilmesi planlanmışken bu tedavi iptal edildi ve "viral enfeksiyon" gerekçesiyle tekrar bulantı önleyiciler verildi. Ağır hasta olmasına rağmen taburcu edilen Aiyoung, evde geçirdiği gecenin ardından, 6 Kasım sabahı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Üç ay süren bekleyişin ardından adli tıp, Aiyoung’un ölüm sebebinin viral kaynaklı miyokardit olduğunu açıkladı. Ancak ailesi ve bağımsız uzmanlar bu sonuca ikna olmadı.

Dr. Daniels, bu tür vakalarda solunum sıkıntısının kaçınılmaz olduğunu, Aiyoung’da ise bu belirtinin görülmediğini belirtti.





