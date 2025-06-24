Mide kanserinin 5 erken belirtisi: Sabahları ortaya çıkıyor
Mide kanserinin en erken belirtilerinden biri, özellikle sabahları mide bölgesinde ağrı veya rahatsızlık olabilir. Donuk bir ağrıyla (sürekli) veya üst karnınızda yanma hissiyle uyanabilirsiniz. Bu ağrı bazen hazımsızlık veya mide ekşimesi gibi hissedilebilir. İşte mide kanserinin erken belirtileri
Mide kanseri olarak da bilinen mide kanseri, mide astarında gelişen kötü huylu bir tümördür. Mide kanserlerinin çoğu, midenin iç astarındaki hücrelerde başlayan adenokarsinomlardır.
Bu rahatsızlık tüm kanserler gibi bir nebze tedavi edilebilir olsa da, genellikle erken evrelerde teşhis edilmez ve tespit edildiğinde genellikle çok geçtir. Ancak, özellikle ailenizde kanser varsa, dikkat etmeniz gereken bazı temel belirtiler vardır. İşte sabahları ortaya çıkabilen mide kanserinin 5 belirtisi, ancak bunlar hastalığa özgü değildir...