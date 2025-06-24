Mide kanserinin 5 erken belirtisi: Sabahları ortaya çıkıyor

Mide kanserinin en erken belirtilerinden biri, özellikle sabahları mide bölgesinde ağrı veya rahatsızlık olabilir. Donuk bir ağrıyla (sürekli) veya üst karnınızda yanma hissiyle uyanabilirsiniz. Bu ağrı bazen hazımsızlık veya mide ekşimesi gibi hissedilebilir. İşte mide kanserinin erken belirtileri

Mide kanserinin 5 erken belirtisi: Sabahları ortaya çıkıyor - 1

Mide kanseri olarak da bilinen mide kanseri, mide astarında gelişen kötü huylu bir tümördür. Mide kanserlerinin çoğu, midenin iç astarındaki hücrelerde başlayan adenokarsinomlardır.

Bu rahatsızlık tüm kanserler gibi bir nebze tedavi edilebilir olsa da, genellikle erken evrelerde teşhis edilmez ve tespit edildiğinde genellikle çok geçtir. Ancak, özellikle ailenizde kanser varsa, dikkat etmeniz gereken bazı temel belirtiler vardır. İşte sabahları ortaya çıkabilen mide kanserinin 5 belirtisi, ancak bunlar hastalığa özgü değildir...


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Mide kanserinin 5 erken belirtisi: Sabahları ortaya çıkıyor - 2

1- MİDE AĞRISI VE RAHATSIZLIĞI

Mide kanserinin en erken belirtilerinden biri, özellikle sabahları mide bölgesinde ağrı veya rahatsızlık olabilir. Donuk bir ağrı (sürekli) veya üst karnınızda yanma hissi ile uyanabilirsiniz. Bu ağrı bazen hazımsızlık veya mide ekşimesi gibi hissedilebilir, ancak normal ilaçlarla geçmez.

Ağrı, tümörün veya kanserli büyümenin mide astarını tahriş etmesi nedeniyle oluşur. Sabahları, mideniz boşken, bu rahatsızlık daha güçlü hissedilebilir. Haftalarca süren her sabah inatçı mide ağrısı fark ederseniz, bir doktora görünmeniz önemlidir.


Mide kanserinin 5 erken belirtisi: Sabahları ortaya çıkıyor - 3

2- MİDE BULANTISI

Mide bulantısı ve kusma, birçok mide sorununun yaygın belirtileridir, ancak sabahları düzenli olarak hasta hissediyorsanız veya kusuyorsanız, bu mide kanserinin bir uyarı işareti olabilir. Bunun nedeni, tümörün yiyeceklerin geçişini tıkaması veya yavaşlatması, tokluk hissi ve mide bulantısına neden olmasıdır.

Sabah kusması, midede gece boyunca asit birikmesiyle de bağlantılı olabilir. Kusmukta kan veya koyu kahve telvesi benzeri bir madde görürseniz, mümkün olan en kısa sürede bir doktora danışın.


Mide kanserinin 5 erken belirtisi: Sabahları ortaya çıkıyor - 4

3- İŞTAHSIZLIK

Sabah aç hissetmiyorsanız veya az miktarda yedikten sonra çok çabuk doyuyorsanız (veya yedikten sonra kusuyorsanız), bu mide kanseri belirtisi olabilir. Tümör, midenizin nasıl esnediğini ve yiyecekleri nasıl boşalttığını etkileyerek, normalden daha erken doymanızı sağlayabilir.

Bu iştahsızlık genellikle çaba sarf etmeden kilo kaybına yol açar. Sabah daha az yediğinizi ve herhangi bir açık neden olmadan kilo verdiğinizi fark ederseniz, bir sağlık uzmanına görünmeniz önemlidir.


Mide kanserinin 5 erken belirtisi: Sabahları ortaya çıkıyor - 5

4- KİLO KAYBI

Mide kanseri olan birçok kişi, özellikle vücudun oruç tuttuğu sabahın erken saatlerinde kilo kaybı ve halsizlik yaşar. Bunun nedeni, kanserin vücudunuzun besinleri düzgün bir şekilde emme yeteneğini etkilemesidir.

Eğer zayıf veya yorgun hissederek uyanırsanız ve kıyafetlerinizin bollaştığını veya vücudunuzun diyet yapmadan daha ince olduğunu fark ederseniz, bu mide kanseri belirtisi olabilir. Hızlı ve açıklama yapılmadan gerçekleşen kilo kaybı asla göz ardı edilmemelidir.


Mide kanserinin 5 erken belirtisi: Sabahları ortaya çıkıyor - 6

5- DIŞKIDA KAN

Dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli işaret dışkınızda kan olması veya çok koyu veya katran gibi görünen dışkıdır. Bu, tümör mide içinde kanarsa olabilir. Bazen bu kanama çıplak gözle görülemez ancak dışkının siyaha dönmesine neden olabilir. Ancak bu belirtileri göz ardı etmemeniz önemlidir.

Bunu sabah tuvalete ilk gittiğinizde daha fazla fark edebilirsiniz. Kan veya koyu renkli dışkı görürseniz, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir işarettir.

Bu bilgiler internet araştırmalarına dayanmaktadır ve yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Profesyonel tıbbi tavsiyenin yerine geçmemelidir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

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