Mide kanserinin 5 erken belirtisi: Sabahları ortaya çıkıyor

5- DIŞKIDA KAN

Dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli işaret dışkınızda kan olması veya çok koyu veya katran gibi görünen dışkıdır. Bu, tümör mide içinde kanarsa olabilir. Bazen bu kanama çıplak gözle görülemez ancak dışkının siyaha dönmesine neden olabilir. Ancak bu belirtileri göz ardı etmemeniz önemlidir.



Bunu sabah tuvalete ilk gittiğinizde daha fazla fark edebilirsiniz. Kan veya koyu renkli dışkı görürseniz, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir işarettir.



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