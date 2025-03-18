Mide kanserinin erken belirtisi: 8 işaret hayati önem taşıyor

Dünyada genelinde en sık görülen 4. kanser türü mide kanseri olarak biliniyor. Mide kanseri, çoğu midenin iç yüzeyindeki glandüler dokuda başlayan, midenin herhangi bir yerindeki sağlıklı hücrelerin büyüyerek bölündüğü ölümcül bir kanser türü.



Mide kanseri, midenin iç yüzeyindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalması sonucu oluşan kötü huylu bir tümördür. Mide kanseri genellikle mideyi kaplayan mukoza adı verilen dokuda başlar ve zamanla diğer mide bölümlerine yayılabilir. Mide kanseri, başlangıçta belirti vermeyebilir veya çok hafif belirtilerle kendini gösterebilir, bu yüzden erken teşhis zor olabilir.



Mide kanseri ölümcül bir kanser türü olarak da biliniyor. Mide kanseri, vakaların yaklaşık %95'inde mide zarında başlar ve yavaş bir şekilde seyreder. Yavaş seyretmesi aynı zamanda belirti göstermediği vakaları da işaret edebilir. Mide kanseriyle mücadele etmede her kanser türünde olduğu gibi erken tanı hayati önem taşıyor.



