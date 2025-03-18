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Mide kanserinin erken belirtisi: 8 işaret hayati önem taşıyor

Mide kanseri dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri. Mide kanserinde erken teşhis hayati önem taşıyor. Bu nedenle bazı işaretleri ciddiye almak gerekiyor. Mide kanserine neden olan pek çok etken de bulunuyor. Peki, mide kanseri nedir, belirtileri nelerdir?

Mide kanserinin erken belirtisi: 8 işaret hayati önem taşıyor - 1

Dünyada genelinde en sık görülen 4. kanser türü mide kanseri olarak biliniyor. Mide kanseri, çoğu midenin iç yüzeyindeki glandüler dokuda başlayan, midenin herhangi bir yerindeki sağlıklı hücrelerin büyüyerek bölündüğü ölümcül bir kanser türü.

Mide kanseri, midenin iç yüzeyindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalması sonucu oluşan kötü huylu bir tümördür. Mide kanseri genellikle mideyi kaplayan mukoza adı verilen dokuda başlar ve zamanla diğer mide bölümlerine yayılabilir. Mide kanseri, başlangıçta belirti vermeyebilir veya çok hafif belirtilerle kendini gösterebilir, bu yüzden erken teşhis zor olabilir.

Mide kanseri ölümcül bir kanser türü olarak da biliniyor. Mide kanseri, vakaların yaklaşık %95'inde mide zarında başlar ve yavaş bir şekilde seyreder. Yavaş seyretmesi aynı zamanda belirti göstermediği vakaları da işaret edebilir. Mide kanseriyle mücadele etmede her kanser türünde olduğu gibi erken tanı hayati önem taşıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Mide kanserinin erken belirtisi: 8 işaret hayati önem taşıyor - 2

MİDE KANSERİNİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Mide kanserini tetikleyen pek çok faktör de bulunuyor. Enfeksiyonlar, gastrit gibi iltihaplar, beslenme alışkanlıkları, ailede mide kanseri öyküsü gibi genetik ve çevresel faktörler ve yaşam tarzıdır. Aşırı tütün ürünleri ve alkol tüketimide mide kanseri riskini artıran yaygın nedenlerdir.


Mide kanserinin erken belirtisi: 8 işaret hayati önem taşıyor - 3

MİDE KANSERİNİN EN YAYGIN GÖRÜLEN BELİRTİLERİ

Erken tanının hayati ödenm taşıdığı mide kanserinde bazı belirtileri göz ardı etmemek gerekiyor. Mide kanseri belirtileri hazımsızlık, özellikle yemekten sonra anormal şişkinlik hissi, yutma güçlüğü, mide yanması, mide ağrısı, halsizlik, beklenmedik kilo kaybı ve bulantııdr. Dışkıda kan ve siyah renkli dışkılama da mide kanserinde görülen diğer belirtilerdir.

Mide kanserinin erken belirtisi: 8 işaret hayati önem taşıyor - 4

MİDE KANSERİ İYİLEŞİR Mİ?

Mide kanserine yakalanan hastaların yaşam süresi, kanserin evresi ve metastaz yapıp yapmadığına bağlı olarak değişir. İlk evre mide kanserinden kurtulma oranı daha yüksektir. Ancak kanser daha ileri evrede ise aynı oranda iyileşme ihtimali daha da zorlaşır.


Mide kanserinin erken belirtisi: 8 işaret hayati önem taşıyor - 5

MİDE KANSERİ EVRELERİ NELER?

Evre 0 (Kanser Öncesi Evre) : Kanser hücreleri sadece midenin en iç tabakasında (mukoza) bulunur ve henüz derin dokulara yayılmamıştır,

Evre 1 : Kanser, mukoza tabakasının altına veya yakındaki birkaç lenf düğümüne yayılmıştır ancak derin kas tabakasına ulaşmamıştır,

Evre 2 : Kanser, mide duvarının daha derin katmanlarına ve daha fazla sayıda lenf düğümüne yayılmıştır ancak uzak organlara sıçramamıştır,

Evre 3 : Kanser, midenin dışına, çevredeki organlara veya çok sayıda lenf düğümüne yayılmıştır,

Evre 4: Kanser, vücudun uzak organlarına (karaciğer, akciğerler veya kemikler gibi) metastaz yapmıştır ve ileri evrede kabul edilir.



Radyolojik Testler

Mide kanserinin erken belirtisi: 8 işaret hayati önem taşıyor - 6

MİDE KANSERİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Mide kanseri teşhisi, birkaç farklı yöntemle konulabilir. Bu yöntemler genellikle hastanın semptomlarına ve doktorun klinik değerlendirmesine dayanır. Mide kanserinin teşhisinde kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

  • Fiziksel Muayene: Doktor, hastanın genel sağlık durumunu değerlendirecek ve mide bölgesinde herhangi bir kitle ya da hassasiyet olup olmadığını kontrol edecektir
  • Endoskopi (Gastroskopi): Mideyi doğrudan görmek için, ağız yoluyla mideye ince bir tüp (endoskop) yerleştirilir. Bu yöntemle mide içi görüntülenebilir ve şüpheli bölgelerden biyopsi alınarak kanser olup olmadığı incelenebilir.
  • Biyopsi: Endoskopi sırasında, mide duvarından şüpheli bir bölgeden doku örneği alınır. Alınan örnek laboratuvarda mikroskopik incelemeye tabi tutulur ve kanser hücrelerinin varlığı araştırılır.
  • Kan Testleri: Mide kanseri tanısını doğrudan koymasa da, kanserin varlığına dair bazı belirteçler gösterebilir. Örneğin, CEA (karsinoembriyonik antijen) gibi tümör belirteçlerinin yüksekliği bazı mide kanseri vakalarında gözlemlenebilir.
  • Radyolojik Testler

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