Mide kanserinin fark edilmeyen 7 erken belirtisi: Önemsenmesi gereken işaretler

Mide kanseri, genellikle sinsi ilerleyen ve başlangıçta sindirim sistemiyle ilgili yaygın sorunlarla karıştırılabilen belirtilerle kendini gösteren bir hastalıktır. Bu nedenle çoğu zaman tanısı geç konur. Oysa erken teşhis, tedavi başarısını ciddi ölçüde artırabilir. İşte mide kanserinin genellikle fark edilmeyen ama kalıcı olduğunda ciddiye alınması gereken bazı erken belirtileri.

Mide kanserinin fark edilmeyen 7 erken belirtisi: Önemsenmesi gereken işaretler - 1

1. HAZIMSIZLIK VE MİDE EKŞİMESİ

Sık sık hazımsızlık ya da mide ekşimesi yaşıyor musunuz? Özellikle ilaçlara rağmen geçmeyen ve uzun süredir devam eden şikayetler varsa dikkatli olunmalı. Küçük porsiyonlarla bile şişkinlik hissediyorsanız, bu durum mide yüzeyinde gelişen bir tümörün belirtisi olabilir. Bu tür rahatsızlıklar kronikleştiğinde mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

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Mide kanserinin fark edilmeyen 7 erken belirtisi: Önemsenmesi gereken işaretler - 2

2. ERKEN DOYMA VE TOKLUK HİSSİ

Yemek sırasında birkaç lokmadan sonra hemen doygunluk hissi yaşıyorsanız, bu durum mide boşalmasını engelleyen bir oluşumun (örneğin tümör) belirtisi olabilir. Zamanla besin alımını sınırlayan bu durum, istemsiz kilo kaybı ve beslenme yetersizliklerine yol açabilir. Haftalarca süren düşük iştah ciddiye alınmalıdır.

Mide kanserinin fark edilmeyen 7 erken belirtisi: Önemsenmesi gereken işaretler - 3

3. ANİ KİLO KAYBI

Herhangi bir diyet yapmadan ya da yaşam tarzınızı değiştirmeden kilo vermek, mide kanseri dahil birçok ciddi hastalığın belirtisi olabilir. Mide kanseri özelinde bu durum; iştah azalması, besin emilimindeki bozulma veya tümörün metabolizmayı hızlandırması sonucu oluşabilir.

2019 tarihli bir çalışmada, özellikle üst gastrointestinal sistem (özofagus, mide, pankreas) kanserlerinde istemsiz kilo kaybının sağ kalım oranlarını düşürdüğü gösterilmiştir. Bu nedenle kilo yönetimi için erken müdahale hayati önem taşır.


Mide kanserinin fark edilmeyen 7 erken belirtisi: Önemsenmesi gereken işaretler - 4

4. MİDE BULANTISI VE KUSMA

Ara sıra yaşanan mide bulantısı normal olabilir. Ancak bu şikayetler sıklaşırsa ve özellikle kusma sırasında kan (veya kahve telvesi görünümünde koyu sıvılar) fark edilirse bu, mide zarında tümöre bağlı tahriş veya tıkanıklık anlamına gelebilir. Bu tür belirtiler acil değerlendirme gerektirir.


Mide kanserinin fark edilmeyen 7 erken belirtisi: Önemsenmesi gereken işaretler - 5

5. SÜREKLİ MİDE AĞRISI

Gaz ya da ülserle karıştırılabilen, hafif ama geçmeyen bir karın ağrısı mide kanserinin erken belirtilerinden biri olabilir. Özellikle üst karın bölgesindeki bu ağrı zamanla şiddetleniyorsa ve sürekli hale geliyorsa, altta yatan ciddi bir neden olabilir.


Mide kanserinin fark edilmeyen 7 erken belirtisi: Önemsenmesi gereken işaretler - 6

6. İŞTAHSIZLIK

Belirgin bir neden olmadan iştah kaybı, mide kanserinin en yaygın ve ilk belirtilerinden biridir. Tümör, mide boşalmasını ve sindirimi etkileyerek kişinin beslenme isteğini azaltabilir. Diğer belirtilerle birlikte görülmesi durumunda bu semptom dikkate alınmalıdır.

Mide kanserinin fark edilmeyen 7 erken belirtisi: Önemsenmesi gereken işaretler - 7

7. DIŞKIDA KAN VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ


Siyah, katran renginde ve yapışkan kıvamda dışkı, mide veya üst gastrointestinal sistemde kanamaya işaret edebilir. Bu genellikle mide zarının tümör nedeniyle tahrişi veya aşınması sonucu oluşur. Böyle bir durumla karşılaşıldığında gecikmeden doktora başvurulmalıdır.

Mide kanseri erken evrede fark edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu yüzden bedensel sinyallerinizi ciddiye almak, düzenli sağlık kontrollerine gitmek ve şikayetlerinizi göz ardı etmemek hayati önem taşır. Özellikle yukarıda belirtilen semptomlar kalıcı hale geldiyse, zaman kaybetmeden bir gastroenteroloji uzmanına danışmalısınız.

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