Mide kanserinin fark edilmeyen 7 erken belirtisi: Önemsenmesi gereken işaretler
Mide kanseri, genellikle sinsi ilerleyen ve başlangıçta sindirim sistemiyle ilgili yaygın sorunlarla karıştırılabilen belirtilerle kendini gösteren bir hastalıktır. Bu nedenle çoğu zaman tanısı geç konur. Oysa erken teşhis, tedavi başarısını ciddi ölçüde artırabilir. İşte mide kanserinin genellikle fark edilmeyen ama kalıcı olduğunda ciddiye alınması gereken bazı erken belirtileri.
1. HAZIMSIZLIK VE MİDE EKŞİMESİ
Sık sık hazımsızlık ya da mide ekşimesi yaşıyor musunuz? Özellikle ilaçlara rağmen geçmeyen ve uzun süredir devam eden şikayetler varsa dikkatli olunmalı. Küçük porsiyonlarla bile şişkinlik hissediyorsanız, bu durum mide yüzeyinde gelişen bir tümörün belirtisi olabilir. Bu tür rahatsızlıklar kronikleştiğinde mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.