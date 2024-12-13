Mide ve bağırsak kanseri nedeniymiş: İçimizi ısıtmıyor adeta yakıyor
Sıcak içecekler kış mevsiminde daha sık tüketiliyor. Hem içinizi ısıtan hem de sağlık için faydaları bulunan bı sıcak içecekleri tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü severek içtiğiniz sıcak içecekler 65°C'nin üzerinde tüketildiğinde mide ve bağırsak kanseri riski taşıyor.
Yüksek sıcaklık, gastrointestinal sistemde kronik tahrişe ve iltihaplanmaya neden olarak potansiyel olarak kanser riskini artırabilir. Ancak, orta sıcaklıktaki içecekler kanserojen değildir. Sıcak içeceklerin tüketilmeden önce soğutulması bu riski en aza indirmek için çok önemlidir.