Mide ve bağırsak kanseri nedeniymiş: İçimizi ısıtmıyor adeta yakıyor

Yüksek sıcaklık, gastrointestinal sistemde kronik tahrişe ve iltihaplanmaya neden olarak potansiyel olarak kanser riskini artırabilir. Ancak, orta sıcaklıktaki içecekler kanserojen değildir. Sıcak içeceklerin tüketilmeden önce soğutulması bu riski en aza indirmek için çok önemlidir.