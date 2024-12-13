Mide ve bağırsak kanseri nedeniymiş: İçimizi ısıtmıyor adeta yakıyor

Sıcak içecekler kış mevsiminde daha sık tüketiliyor. Hem içinizi ısıtan hem de sağlık için faydaları bulunan bı sıcak içecekleri tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü severek içtiğiniz sıcak içecekler 65°C'nin üzerinde tüketildiğinde mide ve bağırsak kanseri riski taşıyor.

Mide ve bağırsak kanseri nedeniymiş: İçimizi ısıtmıyor adeta yakıyor - 1

Yüksek sıcaklık, gastrointestinal sistemde kronik tahrişe ve iltihaplanmaya neden olarak potansiyel olarak kanser riskini artırabilir. Ancak, orta sıcaklıktaki içecekler kanserojen değildir. Sıcak içeceklerin tüketilmeden önce soğutulması bu riski en aza indirmek için çok önemlidir.

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Mide ve bağırsak kanseri nedeniymiş: İçimizi ısıtmıyor adeta yakıyor - 2

Özellikle soğuk kış mevsiminde sıcak içecekler içmek vücudunuzun ısınmasına yardımcı olabilir. Kış sabahlarında sıcacık hissetmek için tercih edilen içecekler çay, kahve ve sıcak çikolatadır.

Mide ve bağırsak kanseri nedeniymiş: İçimizi ısıtmıyor adeta yakıyor - 3

Bu içecekler yalnızca vücudun sıcaklığını yüksek tutmakla kalmaz, aynı zamanda soğuk algınlığını önlemek için gereken antioksidanları sağlamaya da yardımcı olur. Ancak, sürekli sıcak içecek içmek mide ve bağırsak kanseri riskinizi artırabilir.

Mide ve bağırsak kanseri nedeniymiş: İçimizi ısıtmıyor adeta yakıyor - 4

Sıcak içeceklerin mide veya bağırsak kanserine katkıda bulunup bulunmadığı sorusu son yıllarda önemli ilgi görmüştür. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), 65°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda tüketilen içecekleri "insanlar için muhtemelen kanserojen" olarak sınıflandırıyor. Endişe, potansiyel olarak mideye veya bağırsağa kadar uzanabilen yemek borusu astarındaki termal hasardan kaynaklanıyor.

Mide ve bağırsak kanseri nedeniymiş: İçimizi ısıtmıyor adeta yakıyor - 5

Cleveland Clinic Health Essentials Çalışması, aşırı sıcak içecekler tüketmenin gastrointestinal sistemde kronik tahrişe ve iltihaplanmaya yol açabileceğini öne sürüyor. Zamanla, bu durumlar dokuları kansere yatkın hale getirebilir, özellikle sigara içme, alkol tüketimi veya önceden var olan gastrointestinal rahatsızlıklar gibi diğer risk faktörleri olan kişilerde.

Mide ve bağırsak kanseri nedeniymiş: İçimizi ısıtmıyor adeta yakıyor - 6

Dr. Jasmine Agarwal'a göre, "Birincil risk faktörünün içeceğin kendisi değil, sıcaklığın olduğunu belirtmek önemlidir. Orta sıcaklıklarda tüketilen çay, kahve veya diğer içecekler kanserojen özellikler göstermez.

Mide ve bağırsak kanseri nedeniymiş: İçimizi ısıtmıyor adeta yakıyor - 7

Ek olarak, sıcak içecek tüketimini özellikle mide veya bağırsak kanserine bağlayan epidemiyolojik veriler sınırlı ve tutarsız olmaya devam ediyor.

Mide ve bağırsak kanseri nedeniymiş: İçimizi ısıtmıyor adeta yakıyor - 8

MİDE VE BAĞIRSAK KANSERİ RİSKİNİ NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ?

Riski en aza indirmek için, sıcak içecekleri içmeden önce güvenli bir sıcaklığa kadar soğumaya bırakmanız önerilir. Bu basit uygulama yalnızca termal yaralanmayı önlemekle kalmaz, aynı zamanda içeceğinizin tadını çıkarmanın genel deneyimini de geliştirir. Bu nüanslı sağlık endişesi hakkında kamuoyunun farkındalığı, daha güvenli alışkanlıkları teşvik etmede uzun bir yol kat edebilir.

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