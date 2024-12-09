Mide yanmasını anında geçiren yöntem: Aç karnına suyla karıştırıp içmek yetiyor

FESLEĞEN YAPRAKLARI

Fesleğen yaprakları veya Tulsi olarak da bilinir, asit üretimini azaltmaya yardımcı olur ve midedeki tahrişi yatıştırır. Birkaç taze yaprağı çiğnemek veya bunları çay haline getirmek de asitlikten kurtulmayı sağlar ve sindirime yardımcı olabilir.