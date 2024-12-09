Mide yanmasını anında geçiren yöntem: Aç karnına suyla karıştırıp içmek yetiyor
Mide ekşimesi genellikle baharatlı, yağlı veya asitli yiyecekler, stres veya aşırı yemek yemenin tetiklediği aşırı mide asidi üretiminden kaynaklanır. Ilık limon suyu, aloe vera suyu, rezene tohumu, zencefil çayı, soğuk süt, muz, hindistan cevizi suyu, fesleğen yaprakları ve ılık suyla bal gibi çeşitli doğal yöntemler midenin rahatlamasını sağlar. Bu doğal yöntemler asidi nötralize eder, mideyi yatıştırır ve sindirime yardımcı olur.
Mide ekşimesi, mide aşırı gastrik asit ürettiğinde ortaya çıkar, bu da mide astarını tahriş eder ve rahatsızlığa yol açabilir.