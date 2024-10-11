Mide yanmasını bitiren yöntem: Her iki saatte bir bunu yapın
Yemek yedikten sonra midenizde sık sık yanma hissi mi yaşıyorsunuz? Bunun nedeni aşırı mide asidi olabilir. Yemek yedikten sonra midenizde yanma, ağrı ve şişkinlik hissetmek istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. İşte yemek sonrasında oluşan mide yanmasını önlemenin etkili yolları
Mide yanmasını en sık görülen sağlık sorunlarından biri. Genellikle kendi kendine de geçebilen mide yanması bazen tedavi gerektirecek boyutta da olabilir.
Mide yanması, asit reflünün bir belirtisi olup, genellikle yemek yedikten sonra mide asidi ve sindirim sıvılarının özofagusa (yemek borusu) geri akışıyla birlikte göğüste hissedilen yanma hissidir.