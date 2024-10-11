Mide yanmasını bitiren yöntem: Her iki saatte bir bunu yapın

4. Yemek pişirirken fazla yağ kullanımını azaltın ve yemeklerinizi daha az yağla hazırlamayı hedefleyin.

5. Stresten uzak durmaya odaklanın, çünkü endişe ve gerginlik asiditeyi artırabilir ve midenizi olumsuz etkileyebilir.

Asit, boş midede birikebilir. Birkaç saat yemek yemediğinizde oluşan sindirim suyunun birikmesi asit reflüsüne ve mide ekşimesine neden olabilir. Bu nedenle, belirli bir öğünde yemek yemek, zamanla bu sorunu önlemek için önemlidir.