Mide yanmasını bitiren yöntem: Her iki saatte bir bunu yapın

Yemek yedikten sonra midenizde sık sık yanma hissi mi yaşıyorsunuz? Bunun nedeni aşırı mide asidi olabilir. Yemek yedikten sonra midenizde yanma, ağrı ve şişkinlik hissetmek istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. İşte yemek sonrasında oluşan mide yanmasını önlemenin etkili yolları

Mide yanmasını bitiren yöntem: Her iki saatte bir bunu yapın - 1

Mide yanmasını en sık görülen sağlık sorunlarından biri. Genellikle kendi kendine de geçebilen mide yanması bazen tedavi gerektirecek boyutta da olabilir.

Mide yanması, asit reflünün bir belirtisi olup, genellikle yemek yedikten sonra mide asidi ve sindirim sıvılarının özofagusa (yemek borusu) geri akışıyla birlikte göğüste hissedilen yanma hissidir.

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Mide yanmasını bitiren yöntem: Her iki saatte bir bunu yapın - 2

Tüketilen yiyecekler yutulduğunda, yemek borusunun alt kısmında yer alan, alt yemek borusu sfinkteri gevşer ve yiyecek ya da sıvının mideye akmasına izin verir. Mide yanmasında bu mideye akan sıvı, yemek borusuna geri döner ve yanma hissine neden olur.

Mide yanmasını bitiren yöntem: Her iki saatte bir bunu yapın - 3

MİDE YANMASI BELİRTİLERİ

  • Ağızda oluşan acı ve asit tadı
  • Uzanma ve eğilmeyle birlikte şikayetlerin artması
  • Geğirme
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Yutkunma zorluğu
  • Mide şişkinliği
  • İştah kaybı
  • Hıçkırık
  • Kuru öksürük
Mide yanmasını bitiren yöntem: Her iki saatte bir bunu yapın - 4

MİDE YANMASINI AZALTMAK İÇİN İPUÇLARI

1. Her iki saatte bir küçük öğünler veya atıştırmalıklar, tercihen tatsız yiyecekler yemek en iyisidir.

2. Yemek yerken acele etmeyin. Yemeğinizi iyice çiğneyin ve tadını çıkarın.

3. Asitli yiyeceklerden uzak durun; bunun yerine sindirime yardımcı oldukları için lor, sütlü içecekler veya yoğurda daha fazla güvenin.

Mide yanmasını bitiren yöntem: Her iki saatte bir bunu yapın - 5

4. Yemek pişirirken fazla yağ kullanımını azaltın ve yemeklerinizi daha az yağla hazırlamayı hedefleyin.

5. Stresten uzak durmaya odaklanın, çünkü endişe ve gerginlik asiditeyi artırabilir ve midenizi olumsuz etkileyebilir.

Asit, boş midede birikebilir. Birkaç saat yemek yemediğinizde oluşan sindirim suyunun birikmesi asit reflüsüne ve mide ekşimesine neden olabilir. Bu nedenle, belirli bir öğünde yemek yemek, zamanla bu sorunu önlemek için önemlidir.

Mide yanmasını bitiren yöntem: Her iki saatte bir bunu yapın - 6

MİDE YANMASINI ÖNLEYEN DOĞAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil çayı, mideyi rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır. Zencefil çayı tüketmek, mide astarının iltihaplanmasını ve midedeki tahrişi azaltarak mide yanmasına iyi gelir.

Mide yanmasını bitiren yöntem: Her iki saatte bir bunu yapın - 7

NANE ÇAYI

Mide kaslarının gevşemesine, safra akışını iyileştirmeye, yiyeceklerin sindirilmesine ve mideden daha hızlı geçmesine yardımcı olarak midede ki yanmayı önleyebilirler.

Mide yanmasını bitiren yöntem: Her iki saatte bir bunu yapın - 8

YOĞURT

Çok soğuk olmamak kaydıyla yoğurt tüketimi mide ekşimesini yatıştırır ve bağırsakta sağlıklı bir bakteri dengesini destekler.

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