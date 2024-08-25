Midedeki toksinleri temizleyen 5 güçlü karışım! Her evde var: Sindirim sistemini düzene sokuyor

PANCAR SUYU

Pancar, folat, manganez ve potasyum gibi temel besinlerle dolu bir besin deposudur. Bir antioksidan türü olan betalainlerin yüksek içeriği, karaciğer fonksiyonunu ve detoksifikasyonu desteklemede özellikle etkilidir.

Pancar suyu, karaciğerin doğal detoksifikasyon enzimlerini uyarmaya yardımcı olarak mide ve bağırsaklardan toksinlerin parçalanmasına ve atılmasına yardımcı olur.