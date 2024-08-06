Migren ağrısını anında kesiyor! Ağrı kesici kullanmak istemeyenler için doğal çözüm
Genellikle başın tek bir tarafından yoğun olarak hissedilen ağrı olaran tanımlanan migren, kronik bir baş ağrısı türü. Migrenin nedeni tam olarak bilinmese de kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Migren ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ışığa ve sese karşı hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Peki, şiddetli migren atakları önlenebilir mi?
Migren, genellikle başın tek bir tarafında yoğun, pulsatil (atıcı) ağrı şeklinde kendini gösteren, kronik bir baş ağrısı hastalığıdır. Migrenin, genel nedeni bilinmese de bazı yaygın tetikleyiciler bulunabilir.