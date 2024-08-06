Migren ağrısını anında kesiyor! Ağrı kesici kullanmak istemeyenler için doğal çözüm

Genellikle başın tek bir tarafından yoğun olarak hissedilen ağrı olaran tanımlanan migren, kronik bir baş ağrısı türü. Migrenin nedeni tam olarak bilinmese de kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Migren ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ışığa ve sese karşı hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Peki, şiddetli migren atakları önlenebilir mi?

Migren ağrısını anında kesiyor! Ağrı kesici kullanmak istemeyenler için doğal çözüm - 1

Migren, genellikle başın tek bir tarafında yoğun, pulsatil (atıcı) ağrı şeklinde kendini gösteren, kronik bir baş ağrısı hastalığıdır. Migrenin, genel nedeni bilinmese de bazı yaygın tetikleyiciler bulunabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Migren ağrısını anında kesiyor! Ağrı kesici kullanmak istemeyenler için doğal çözüm - 2

Aşırı stres, çikolata ve peynir gibi besinlerin fazla tüketimi, hormonal değişiklikler, uyku düzensizlikler, hava değişimi migren ataklarını tetikleyebilir.

Migren ağrısını anında kesiyor! Ağrı kesici kullanmak istemeyenler için doğal çözüm - 3

Migran atakları sırasınsa sese ve ışığa karşı aşırı derecede hassasiyetiniz gelişebilir. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen migrenle baş etmek için bazı yöntemleri deneyebilirsiniz.

Migren ağrısını anında kesiyor! Ağrı kesici kullanmak istemeyenler için doğal çözüm - 4

Semptomları yönetmek ve yeni atakları önlemek için tedaviler mevcut olsa da, devam eden bir atakla başa çıkmak zor olabilir. Bu nedenle birkaç öneriyi yaşamınıza dahil edebilirsiniz.

Migren ağrısını anında kesiyor! Ağrı kesici kullanmak istemeyenler için doğal çözüm - 5

Ayaklarınızı su dolu bir kovanın içine koyun. Yapmanız gereken tek şey, dayanabileceğiniz kadar sıcak suyu leğene koymak ve ayaklarınızı suya batırın. Anestezist Dr. Myro Figura, ayaklarınızı sıcak suya daldırdığınızda vücudunuzda neler olduğuna dair merak edilenleri paylaştı.

Migren ağrısını anında kesiyor! Ağrı kesici kullanmak istemeyenler için doğal çözüm - 6

"Görüyorsunuz, sıcaklık ayaklarınızdaki kan damarlarını genişletiyor ve kanı başınızdan uzaklaştırıyor. Ve bu da migreninize neden olan kan damarlarındaki baskıyı azaltıyor."

Migren ağrısını anında kesiyor! Ağrı kesici kullanmak istemeyenler için doğal çözüm - 7

ÖNEMLİ! Şiddetli migren atakları yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana danışmanız gerekiyor.

SOĞUK KOMPRESLER

Başın üzerine uygulanan soğuk veya sıcak kompresler bazı kişilere rahatlama sağlayabilir. Özellikle soğuk kompresler, migren atağının ağrısını hafifletebilir.

Migren ağrısını anında kesiyor! Ağrı kesici kullanmak istemeyenler için doğal çözüm - 8

YAŞAM TARZINDA DEĞİŞİKLİK

Düzenli uyku, dengeli beslenme ve yeterli su tüketimi migren ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltabilir. Ayrıca, migreni tetikleyebilecek yiyecek ve içeceklerden kaçınmak da faydalı olabilir.

Migren ağrısını anında kesiyor! Ağrı kesici kullanmak istemeyenler için doğal çözüm - 9

DİNLENME, RAHATLAMA, STRESTEN UZAK DURMA

Sessiz ve karanlık bir ortamda dinlenmek, migrenin hafiflemesine yardımcı olabilir. Stres yönetimi ve rahatlama teknikleri (yoga, meditasyon) de migren ataklarının sıklığını azaltabilir.

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