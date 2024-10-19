Mikropların doğal savaşçısı: Kışın yiyene hastalık uğramıyor
Kış mevsimi geldiğinde sofralarda sık sık yer alan turşu lezzetli olduğu kadar sağlık içinde faydalı. Artan grip salgınlarından sonra bağışıklığı güçlendirmek için herkes turşu suyuna yöneldi. Turşu veya turşu suyu gribal enfeksiyonlarda boğaz ağrılarına, ağız yaralarına, öksürüğe çok faydalı olabiliyor.
Son zamanlarda salgın hastalıklarda artış yaşanıyor. Solunum yolu enfeksiyonları, başta çocuklar olmak üzere herkeste etkili olabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin yakalandığı ve ağır geçirdiği hastalıklar, hastanelerde de zaman zaman yoğunluğa neden olabiliyor. Bağışıklığını güçlendirmek isteyen kimi vatandaşlar ise sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden doğal turşuya yöneliyor.
En çok tüketilen turşular arasında salatalık, lahana, erik, çağla, badem, sarımsak turşusu, kapari turşusu geliyor.