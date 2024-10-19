Mikropların doğal savaşçısı: Kışın yiyene hastalık uğramıyor

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Turşu, probiyotik bakteriler içerir ve sindirim sistemine faydalı olabilir, bağırsak mikrobiyotasını dengeleyebilir.

Hem çok lifli yapısıyla hem de içeriğindeki fermente bakterilerle bağırsak sağlığını koruyan bir besin. Bağırsak florasının sağlığı bağırsak hareketlerinin düzenli olması açısından elzem.

Aynı zamanda yüksek lifli sebze ve meyvelerden yapılan turşular bu yolla da dışkı hacmini artırarak, metabolik atıkların vücuttan daha rahat atılmasını sağlayıp kabızlığa iyi gelir.