Mikropların doğal savaşçısı: Kışın yiyene hastalık uğramıyor

Kış mevsimi geldiğinde sofralarda sık sık yer alan turşu lezzetli olduğu kadar sağlık içinde faydalı. Artan grip salgınlarından sonra bağışıklığı güçlendirmek için herkes turşu suyuna yöneldi. Turşu veya turşu suyu gribal enfeksiyonlarda boğaz ağrılarına, ağız yaralarına, öksürüğe çok faydalı olabiliyor.

Mikropların doğal savaşçısı: Kışın yiyene hastalık uğramıyor - 1

Son zamanlarda salgın hastalıklarda artış yaşanıyor. Solunum yolu enfeksiyonları, başta çocuklar olmak üzere herkeste etkili olabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin yakalandığı ve ağır geçirdiği hastalıklar, hastanelerde de zaman zaman yoğunluğa neden olabiliyor. Bağışıklığını güçlendirmek isteyen kimi vatandaşlar ise sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden doğal turşuya yöneliyor.

En çok tüketilen turşular arasında salatalık, lahana, erik, çağla, badem, sarımsak turşusu, kapari turşusu geliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Mikropların doğal savaşçısı: Kışın yiyene hastalık uğramıyor - 2

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Turşu, probiyotik bakteriler içerir ve sindirim sistemine faydalı olabilir, bağırsak mikrobiyotasını dengeleyebilir.

Hem çok lifli yapısıyla hem de içeriğindeki fermente bakterilerle bağırsak sağlığını koruyan bir besin. Bağırsak florasının sağlığı bağırsak hareketlerinin düzenli olması açısından elzem.

Aynı zamanda yüksek lifli sebze ve meyvelerden yapılan turşular bu yolla da dışkı hacmini artırarak, metabolik atıkların vücuttan daha rahat atılmasını sağlayıp kabızlığa iyi gelir.

Mikropların doğal savaşçısı: Kışın yiyene hastalık uğramıyor - 3

YAĞ YAKIMINA YARDIMCI

İçerisindeki sirke kaynaklı asetik asidin vücutta yağ depolamasını önlediği bazı hayvan çalışmalarında kanıtlanmış. Hem metabolizmayı hızlandırıcı etkisi hem kabızlığa karşı etkili olması hem de düşük kalorili olmasından dolayı diyet yapanların zayıflamasına yardımcı olur. Lifli bir besin olması tokluk süresini uzatarak da ayrıca bu sürece destek sağlar.

Mikropların doğal savaşçısı: Kışın yiyene hastalık uğramıyor - 4

ANTİOKSİDAN

Kullanılan sebzelerin her biri ayrı bir antioksidandan zengin olduğu için serbest radikallere karşı zengin antioksidan kapasiteyle mücadele ederler. Özelikle sarımsak ve karnabahar turşusunda bulunan flavonoidlerin antioksidan kapasitesi daha da yüksek. Tek bir turşu çeşidine ağırlık vermek yerine çeşitlendirmek farklı vitamin, mineral ve antioksidanların alımına olanak sağlar.

Mikropların doğal savaşçısı: Kışın yiyene hastalık uğramıyor - 5

TURŞU NASIL KURULUR?

Turşu; içerdiği yararlı bakteriler sayesinde K vitamini, tiamin, riboflavin gibi B grubu vitaminler için önemli rol oynar. K vitamini kanın pıhtılaşması ile ilişkiliyken B grubu vitaminler ise sinir sistemi, hafıza güçlenmesinde etkin. Aklınıza gelen hemen her sebzenin ve meyvenin turşusu yapılabilir. Ancak olabildiğince doğal ve mevsiminde ürünleri seçmeniz gerekiyor.

Turşu kuracağınız malzemeleri çok iyi yıkamak ve mümkünse biraz da suda bekletmek şart. Klor katılan musluk sularından değil, temiz içme sularından tercih etmek, tuz içinse doğal kaya tuzundan şaşmamak lazım. Bir kez kavanozlanıp kapağı sıkıca kapandıktan sonra hava almaması ve serin bir yerde beklemesi yeterli.

Mikropların doğal savaşçısı: Kışın yiyene hastalık uğramıyor - 6

Turşu kurmaya önce kullanacağınız kavanozları dezenfekte ederek başlayabilirsiniz. Kavanozların ve kapakların sterilizasyonu için kaynar suyla yıkadıktan sonra fırında yüksek derecede kısa bir süre tutun. Eğer farklı sebze ya da meyveleri bir arada kullanacaksanız hepsini aynı ebatta doğrayın. Turşunun en önemli noktası turşu suyu.

Genelde 1 litre su, 1 su bardağı sirke ya da limon suyu, 3 çorba kaşığı kaya tuzu ölçü alınıyor. Suyun malzemelerini tuz içinde iyice eriyene kadar birbirine karıştırın. Yıkayıp kuruttuğunuz malzemelerinizi kavanoza dizin.

Mikropların doğal savaşçısı: Kışın yiyene hastalık uğramıyor - 7

Üzerine kavanozun alabileceği kadar suyunuzdan dökün. Dilerseniz biraz limon kabuğu, ekşi erik veya koruk ekleyin. Sarımsak dişleri ilave etmek de lezzetine lezzet katacaktır. Daha iyi tat alması için içerisine mayalanmasını hızlandıran nohut eklemeyi unutmayın. Nohut bilindiği gibi en çabuk mayalanan malzemelerden.

Turşu içine girdiğinde daha çabuk ve kolay ekşimesine yardımcı oluyor. Nohut yerine ekşi maya buğday ekmeği parçaları da tercih edilebiliyor. Kavanozun kapağını sıkıca kapattıktan sonrası sabır. Kavanozlarınızı sabırla güneş almayan serin bir yerde 3-4 hafta bekletmeniz, ara sıra ters çevirmeniz gerekiyor

Mikropların doğal savaşçısı: Kışın yiyene hastalık uğramıyor - 8

TURŞU TÜKETİRKEN DİKKAT

Diyet listesine dahil edilen turşu, düşük kalorisi sayesinde kilo vermeye yardımcı olur. Ancak yüksek sodyum seviyesi, yedikten sonra vücutta su tutulmasına yol açar. Bu da tartıdaki sayıları etkileyebilir. Her şey de olduğu gibi tabii turşunun da fazlası zarar. Özellikle yüksek tansiyon, böbrek, diyabet ve mide ile ilgili hastalıkları olanlar mutlaka turşu tüketmeden önce hekime ya da diyetisyene danışmalı.

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