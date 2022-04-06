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Mikroplastikler ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinde tespit edildi

İngiltere'de bilim insanları, ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinde mikroplastiklerin bulunduğunu duyurdu. Solunan havadan, yiyeceklere kaplarına kadar her yerde bulunan bu maddelerin, milyonlarca insanın erken ölümüne yol açtığı konusunda uyarı yapıldı.

Haberler - ntv.com.tr 06.04.2022 - 14:16

Mikroplastikler ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinde tespit edildi - 1

kirliliği ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinin derinliklerinde keşfedildi. Parçacıklar, analiz edilen hemen hemen tüm numunelerde bulundu.

Mikroplastikler ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinde tespit edildi - 2

insanları, mikroplastik kirliliğinin artık gezegenin her yerinde olduğunu ve insanların buna maruz kalmasının  kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Ameliyat olan 13 hastadan alınan dokulardan örnekler alındı ​​ve 11 vakada mikroplastik bulundu. 

Mikroplastikler ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinde tespit edildi - 3

EN YAYGIN TESPİT EDİLEN MADDE PET İDİ

En yaygın partiküller, plastik ambalaj ve borularda kullanılan polipropilen ve şişelerde kullanılan PET idi. Daha önce yapılan iki çalışmada, otopsiler sırasında alınan akciğer dokusunda benzer şekilde yüksek oranlarda mikroplastikler bulunmuştu.

Mikroplastikler ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinde tespit edildi - 4

Bununla birlikte, hali hazırda insanların zaten küçük parçacıkları soluduğu ve yiyecek ve su mikroplastikleri tükettiği biliniyordu. Yüksek düzeyde mikroplastiklere maruz kalan işçilerin de hastalık geliştirdiği daha önce kayıtlara geçmişti.

Mikroplastikler ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinde tespit edildi - 5

Mart ayında ilk kez insan kanında mikroplastikler tespit edildi, bu da parçacıkların vücutta dolaşabileceğini ve organlara yerleşebileceğini gösterdi. 

Mikroplastikler ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinde tespit edildi - 6

"MİLYONLARCA İNSANIN ERKEN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİR"

Diğer taraftan mikroplastiklerin sağlık üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor. Ancak araştırmacılar, mikroplastiklerin insan hücrelerine zarar vermesi nedeniyle her yıl milyonlarca erken ölüme neden olmasından endişe duyuyor.

Mikroplastikler ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinde tespit edildi - 7

Çalışmanın kıdemli yazarı İngiltere'deki Hull York Tıp Fakültesi’nden Laura Sadofsky, "En yüksek sayıda partikülü akciğerlerin alt bölgelerinde bulmayı beklemiyorduk. Akciğerlerin alt kısımlarında hava yollarının daha küçüktür. Bu yüzden, bu büyüklükteki parçacıkların bu kadar derine inmeden önce filtrelenmesini veya sıkışmasını beklerdik" dedi.

Science of the Total Environment dergisi tarafından yayımlanmak üzere kabul edilen araştırmada sağlıklı akciğer dokusu örneklerini kullanıldı. Bilim insanları, boyutu 0,003 mm'ye kadar olan parçacıkları analiz etti ve plastik türünü belirlemek için spektroskopi kullandı. Ayrıca arka plan kontaminasyon seviyesini hesaba katmak için kontrol numuneleri kullanıldı.

Mikroplastikler ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinde tespit edildi - 8

Brezilya'da 2021'de otopsi örnekleri üzerinde yapılan bir araştırma, analiz edilen 20 kişiden 13'ünde mikroplastik buldu ve ortalama yaşı Sadofsky'nin çalışması tarafından değerlendirilenlerden daha yüksekti. Plastik poşetlerde kullanılan polietilen en yaygın partiküllerden biriydi.

Mikroplastikler ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinde tespit edildi - 9

Araştırmacılar, bulgularından yola çıkarak şu sonuca vardı: 

"Olumsuz sağlık sonuçları, nefes alıp verme sırasınd solunum sistemine yerleşem  bu kirletici maddelerle ilgili olabilir."

Mikroplastikler ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinde tespit edildi - 10

MİKROPLASTİKLER HER YERDE

Öte yandan, 1998'de akciğer kanseri hastaları üzerinde yapılan bir ABD araştırması, 100'den fazla örnekte hem plastik hem de bitki lifleri (pamuk gibi) buldu. Kanserli dokuda örneklerin yüzde 97'si mikroplastik ve lifleri içeriyordu. Kanserli olmayan örneklerde ise bu oran yüzde 83’tü.

Sonuç olarak, büyük miktarlarda plastik atık çevreye atılıyor ve mikroplastikler artık Everest Dağı'nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletiyor. 

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