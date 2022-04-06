Mikroplastikler ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinde tespit edildi

Çalışmanın kıdemli yazarı İngiltere'deki Hull York Tıp Fakültesi’nden Laura Sadofsky, "En yüksek sayıda partikülü akciğerlerin alt bölgelerinde bulmayı beklemiyorduk. Akciğerlerin alt kısımlarında hava yollarının daha küçüktür. Bu yüzden, bu büyüklükteki parçacıkların bu kadar derine inmeden önce filtrelenmesini veya sıkışmasını beklerdik" dedi.





Science of the Total Environment dergisi tarafından yayımlanmak üzere kabul edilen araştırmada sağlıklı akciğer dokusu örneklerini kullanıldı. Bilim insanları, boyutu 0,003 mm'ye kadar olan parçacıkları analiz etti ve plastik türünü belirlemek için spektroskopi kullandı. Ayrıca arka plan kontaminasyon seviyesini hesaba katmak için kontrol numuneleri kullanıldı.