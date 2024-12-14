Milyonlarca kişinin uyguladığı diyetle ilgili çarpıcı sonuç: O hücreleri öldürüyor
Ünlülerin tercih ettiği bir diyeti uygulamanın kel kalma ihtimalini artırabileceği yeni bir araştırmayla ortaya konuldu. Kardashian'lardan eski Başbakan Rishi Sunak'a kadar, aralıklı oruç yüksek profilli kişiler arasında popüler bir kilo verme stratejisi haline geldi , ancak bilim insanları bu yeme düzeninin saç köklerini tahrip edebileceğini buldu.
Bilim insanları, aralıklı oruç diyetinin saç dökülmesini tetikleyebileceğini ortaya koydu. Çin'in Zhejiang kentindeki Westlake Üniversitesi'nden araştırmacılar , bunun muhtemelen diyetin hücreleri sağlıklı saç uzaması için ihtiyaç duydukları enerjiden mahrum bırakmasıyla ilgili olduğunu öne sürdü.