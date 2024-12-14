Milyonlarca kişinin uyguladığı diyetle ilgili çarpıcı sonuç: O hücreleri öldürüyor

Küçük çaplı bir insan deneyinde 49 genç yetişkin 18 saatlik bir oruca tabi tutuldu.



Bilim insanları, on günlük bir süre zarfında, zaman kısıtlamalı bir diyetin, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında saç uzama hızının ortalama yüzde 18 oranında azaldığını buldu.



Zhang, "İnsanlarda daha hafif bir etki görüyoruz. Yani, hala saç yeniden uzaması var; sadece normalden biraz daha yavaş," diyor.



Araştırmacılar, bunun sebebinin insanların genetik yapı bakımından birbirlerinden çok farklı olmaları olabileceği, bu nedenle çok çeşitli sonuçlar ortaya çıkabileceği, bazılarının ise beslenme nedeniyle çok daha fazla acı çekebileceği sonucuna vardı.



