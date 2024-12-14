Milyonlarca kişinin uyguladığı diyetle ilgili çarpıcı sonuç: O hücreleri öldürüyor

Ünlülerin tercih ettiği bir diyeti uygulamanın kel kalma ihtimalini artırabileceği yeni bir araştırmayla ortaya konuldu. Kardashian'lardan eski Başbakan Rishi Sunak'a kadar, aralıklı oruç yüksek profilli kişiler arasında popüler bir kilo verme stratejisi haline geldi , ancak bilim insanları bu yeme düzeninin saç köklerini tahrip edebileceğini buldu.

Milyonlarca kişinin uyguladığı diyetle ilgili çarpıcı sonuç: O hücreleri öldürüyor - 1

Bilim insanları, aralıklı oruç diyetinin saç dökülmesini tetikleyebileceğini ortaya koydu. Çin'in Zhejiang kentindeki Westlake Üniversitesi'nden araştırmacılar , bunun muhtemelen diyetin hücreleri sağlıklı saç uzaması için ihtiyaç duydukları enerjiden mahrum bırakmasıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

SAĞLIK HABERLERİ

Milyonlarca kişinin uyguladığı diyetle ilgili çarpıcı sonuç: O hücreleri öldürüyor - 2

Çin'in Zhejiang kentindeki Westlake Üniversitesi'nden kıdemli yazar ve kök hücre biyoloğu Bing Zhang, fareler üzerinde yapılan bulgular hakkında şunları söyledi: "İnsanları aralıklı oruç tutmaktan korkutmak istemiyoruz. Sadece bunun bazı istenmeyen etkileri olabileceğinin farkında olmak önemli."

Milyonlarca kişinin uyguladığı diyetle ilgili çarpıcı sonuç: O hücreleri öldürüyor - 3

Diyet, uzun süreler boyunca hiçbir şey yememeyi veya çok az miktarda, genellikle sabahları yemeyi içerir.


Milyonlarca kişinin uyguladığı diyetle ilgili çarpıcı sonuç: O hücreleri öldürüyor - 4

Bu diyet, haftada iki gün boyunca kalorileri 500-600 arasında sınırlamayı içeren 5:2 diyetini icat eden merhum sağlıklı beslenme gurusu Michael Mosely tarafından popüler hale getirildi.

Savunucular, bu yeme planının kilo kaybının ötesinde, bunama riskini azaltmak da dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararı sağladığını belirtiyor.

Milyonlarca kişinin uyguladığı diyetle ilgili çarpıcı sonuç: O hücreleri öldürüyor - 5

DENEYİN SONUÇLARI

Yeni deneyde fareler tıraş edildi ve ardından her 8, 16 veya 48 saatte bir beslendi. Bu, sınırsız yiyeceğe erişimi olan kontrol grubuyla karşılaştırıldı.

Sınırsız yiyeceğe erişimi olan kontrol farelerinin tüylerinin çoğu 30 gün sonra yeniden uzamışken, her iki aralıklı oruç rejimindeki farelerde 96 gün sonra sadece kısmi tüy uzaması görüldü.

Uzmanlar bunun, saç hücrelerinin beslenmeden alınan enerjiyle düzenli olarak 'aktivasyona' ihtiyaç duymasından kaynaklanabileceğini söyledi.

Milyonlarca kişinin uyguladığı diyetle ilgili çarpıcı sonuç: O hücreleri öldürüyor - 6

Ancak aralıklı oruç, enerji alımını kısıtlayarak saç hücrelerini öldürüyor.

Çalışmanın arkasındaki araştırmacılara göre, düzenli beslenmeyen vücut, tercih ettiği enerji kaynağı olan glikoz yerine yağ depolarını kullanabiliyor ve bu da saç hücrelerine zarar veren kimyasalların salınmasına neden olabiliyor.

Milyonlarca kişinin uyguladığı diyetle ilgili çarpıcı sonuç: O hücreleri öldürüyor - 7

Küçük çaplı bir insan deneyinde 49 genç yetişkin 18 saatlik bir oruca tabi tutuldu.

Bilim insanları, on günlük bir süre zarfında, zaman kısıtlamalı bir diyetin, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında saç uzama hızının ortalama yüzde 18 oranında azaldığını buldu.

Zhang, "İnsanlarda daha hafif bir etki görüyoruz. Yani, hala saç yeniden uzaması var; sadece normalden biraz daha yavaş," diyor.

Araştırmacılar, bunun sebebinin insanların genetik yapı bakımından birbirlerinden çok farklı olmaları olabileceği, bu nedenle çok çeşitli sonuçlar ortaya çıkabileceği, bazılarının ise beslenme nedeniyle çok daha fazla acı çekebileceği sonucuna vardı.

Milyonlarca kişinin uyguladığı diyetle ilgili çarpıcı sonuç: O hücreleri öldürüyor - 8

RİSKİ İKİ KATINA ÇIKARABİLİYOR

Çinli araştırmacıların bu yılın başlarında yayınladığı bir araştırmada, bu diyet çılgınlığının kalp rahatsızlıklarından ölme riskini iki katına çıkarabileceği ortaya çıktı.

20.000 yetişkinin katıldığı araştırmada, günde yalnızca sekiz saat yemek yiyenlerin, ilerleyen yaşlarda kalp krizi ve felç geçirme riskinin neredeyse iki kat daha fazla olduğu bulundu.

Çinli araştırmacılar, bulgularını geliştirerek bunların insanlara veya diğer hücrelere aktarılıp aktarılmayacağını görmeyi planlıyor.

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