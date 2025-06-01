Mini felç geçirme riskiniz var mı? Bilinmeyen risk faktörleri

Geçici istemik atak, beyne giden kan akışının kısa süreli kesintiye uğramasıyla ortaya çıkar. Semptomlar genellikle birkaç dakika içinde kaybolur ve kalıcı hasar bırakmaz. Ancak yapılan araştırmalar, mini felç geçiren her üç kişiden birinin bir yıl içinde büyük bir felç riskiyle karşılaştığını gösteriyor.



Uzmanlar, yaşam tarzıyla ilgili bazı alışkanlıkların mini felç riskini fark edilmeden artırabileceğine dikkat çekiyor. Uyku yoksunluğu, hava kirliliği, kronik stres, kötü ağız hijyeni ve dengesiz bağırsak sağlığı gibi etkenler, beyin damar sağlığını olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında.