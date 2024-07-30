Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor

Yaz aylarının en sevilen besinlerinden biri mısır. Genellikle haşlanmış ya da közde olarak tüketilen mısırın lezzetine doyum olmuyor. Genellikle herkes mısır püsküllerini çöpe atıyor. Ancak mısır püskülünün bu yararını duyduktan sonra bir daha çöpe atmayacaksınız.

Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 1

Yaz ayları geldiğinde pazar tezgahında yerini alan mısır kapış kapış satılıyor. Lezzetine doyum olmayan mısırlar keyifle tüketiliyor

Mısır püskülü, mısır bitkisinin baş kısmında, koçanın ucunda bulunan ince, uzun ve tüylü yapraktır. Genellikle sarımsı renkte olup, koçanın tohumlarının dökülmesini engellemek veya tohumları rüzgar ve yağışlardan korumak için var.

SAĞLIK HABERLERİ

Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 2

Aynı zamanda bazı yerlerde geleneksel tıpta ve halk arasında çeşitli sağlık ve kozmetik amaçlarla kullanılır. Ancak genellikle mısır püskülünün değeri bilinmez. Oysa mısır püskülünden demlenen çay vücut için çok faydalı.

Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 3

Özellikle yaz aylarında haşlanmış olarak tüketilen mısır konserve olarak da salatalar da kullanılabiliyor. Mısır yüzyıllardır Çin'de geleneksek tıp alanında kullanılıyor. Özellikle mısır püskülü her derde deva olarak biliniyor. Binbir derde dava olan mısır püskülü hastalıklara savaş açıyor.

Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 4

Herkes tarafından severek tüketilen ve özellikle yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan yiyecekler arasında mısır yer alıyor.

Severek tüketilen ve doya doya yenilen mısırı haşlamadan önce genellikle püsküllerini ayırmayı tercih edersiniz. Ancak mısır püskülleri yüzyıllardır Çin'de geleneksel tıp alanında kullanılıyor.

Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 5

Mısır pişirmeden önce mısırın püsküllerini ayırıp yıkamayı tercih edersiniz. Mısırlar tencereye, mısır püskülleri ise doğruca çöpe gider. Hiç düşünmeden çöpe attığınız bu mısır püskülleri vücudunuzun için şifa kaynağı olabilir.

Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 6

Amerika’dan çıkan bu besin yavaş yavaş önce Avrupa’ya ardından da Afrika’ya yayılarak birçok kişi tarafından oldukça sevilmiştir. Özellikle Çin’de asırlardır tıbbi olarak kullanılılır.

Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 7

Mısır püskülü genellikle çay olarak tüketilir. Mısır püsküllerini demyelip içtiğinizde bağışıklığınızı güçlendirebilir ve vücudu hastalıklara karşı koruyabilirsiniz.

Mısır püskülünün içinde bol miktarda C ve K vitamini bulunur. Bol potasyum ve antioksidan kaynağıdır. Deri hastalıkları ve kalp rahatsızlıklarının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabiliyor. 

Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 8

Mısır püskülü rahatlatıcı etkisiyle vücudu stresten arındırıyor. Sakinlik veriyor. Kendinizi daha rahat ve huzurlu hissetmenize yardımcı oluyor.

Mısır püskülünü çay olarak demleyip içtiğinizde sindirim sisteminin de düzenli çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. Bağırsakları çalıştıran mısır püskülü, kabızlık sorununu da ortadan kaldırıyor.Bu çayı tüketirken kabız ya da ishal olma ihtimaliniz neredeyse imkansızdır.

Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 9

ÖDEM, TOKSİN VE ŞİŞKİNLİK BIRAKMIYOR

Romatizma gibi kemik hastalıklarına da iyi gelen mısır püskülü çayı vücutta biriken ödemin atılmasına yardımcı olabilme kapasitesine sahiptir. Bu sayede az da olsa vücudun yap yakmasına yardımcı olur.

Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 10

Mısır püskülü saç ve cilt problemlerine de çok iyi geliyor. Cildi arındırıyor ve sivilce, akne ve siyah noktaların oluşmasını engelliyor. Aynı zamanda, böcek sokması, sıyrık ve küçük kesikler sebebi ile oluşan kaşıntı ve ağrılara da engel olur.

Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 11

Mısır püskülü saç sağlığını da korur. Saçları güçlendirir. Doğal nemini korumasına yardımcı olur ve kırılmaları engeller. Saçları onarır. Dökülmeleri durdurur.

Mısır püskülünü kaynatıp suyunu buzluk kabına koyup zaman zaman cildinize masaj yapabilirsiniz. Hem çay olarak içerek hem de suyunu saçlarınıza sürerek kullanabilrisiniz.

Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 12

Uzman Diyetisyen N Lakshmi, mısır püskülü çayının kilo verme üzerindeki etkilerini de açıklamıştı. Mısır püskülü çayı idrar söktürücü görevi görerek idrar üretimini artırarak ve su tutulmasını azaltarak idrar sağlığını destekler. Üriner sistemden toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 13

Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kısa sürede detekler.  Metabolizmanın düzgün şekilde çalışmasına katkı sağlayan mısır püskülü; tansiyon, kan şekeri ve kolesterolün de kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 14
Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 15

MISIR PÜSKÜLÜ NASIL SAKLANIR?

Bu püskülleri güneş almayan karanlık ve kuru bir bölgede biz bez ya da tepsinin üstüne koyarak kurutabilirsiniz. Uzun süre saklama yöntemi açısından kurutmak mantıklı bir seçenek fakat yine de kuruturken dikkatli olmakta fayda var çünkü kururken kararmaması gerekiyor.

Pazardan aldığınız ya da şanslıysanız bahçenizden topladığınız taze mısırlardan elde edeceğiniz çok miktardaki mısır püskülü nasıl saklanır diye düşünüyorsanız; yeşil mısır püsküllerini kurutmak için kullanılacak en doğru yol, onları bir gazete kağıdına yayıp güneş almayan, gölge bir yerde bırakmaktır.

Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 16

Serin ve ışıksız bir ortamda kararmadan kuruyan püskülleri cam bir kavanozda, yine serin, kuru ve az ışık alan veya tercihen ışıksız bir yerde uzun bir süre saklayabilirsiniz.

Mısır püskülü çayı demlemek için küçük küçük doğranmış, taze ya da kurutulmuş mısır püskülünden bir yemek kaşığı kadar demliğe alıp üzerine kaynamış suyu ekleyin.

Bir büyük bardak çay için bu ölçü yeterli olacaktır. 15-20 dakika kadar demlendikten sonra süzüp tüketebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Sağlık probleminiz ya da düzenli olarak kullandığınız ilaç varsa mısır püskülünü tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmanız önerilir.

Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor - 17

MISIRT PÜSKÜLÜ ÇAYININ ZARARI VAR MI?

Polen alerjisi olanların mısır püskülü kullanmaları önerilmemektedir. Çünkü mısırın püskülleri esas olarak mısırın oluşup büyümesini sağlayan polenleri toplamaktadır.

Diyabet hastalarının ve yüksek tansiyon sorunu olan kişilerin de mısır püskülü çayı tüketirken dikkatli olmaları, tüketmeden önce doktorlarının görüşlerini almaları tavsiye edilir.

Mısır püskülü çayını fazla tüketmek kan basıncının aşırı düşmesine neden olabilir.

Mısır püskülü çayı tüketiminin faydaları konusunda verilen bilgilerin tamamı tavsiye niteliğindedir; bilimsel bilgi olarak algılanmamalıdır.

ÖNEMLİ! Herhangi bir sağlık probleminiz, düzenli olarak kullandığınız ilaç, gebelik durumunuz varsa mısır püskülünü çay olarak tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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