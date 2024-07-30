Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor
Yaz aylarının en sevilen besinlerinden biri mısır. Genellikle haşlanmış ya da közde olarak tüketilen mısırın lezzetine doyum olmuyor. Genellikle herkes mısır püsküllerini çöpe atıyor. Ancak mısır püskülünün bu yararını duyduktan sonra bir daha çöpe atmayacaksınız.
Yaz ayları geldiğinde pazar tezgahında yerini alan mısır kapış kapış satılıyor. Lezzetine doyum olmayan mısırlar keyifle tüketiliyor
Mısır püskülü, mısır bitkisinin baş kısmında, koçanın ucunda bulunan ince, uzun ve tüylü yapraktır. Genellikle sarımsı renkte olup, koçanın tohumlarının dökülmesini engellemek veya tohumları rüzgar ve yağışlardan korumak için var.