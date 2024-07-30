Mısır püskülünü çöpe atan pişman oluyor! Çinlilerin asırlık sırrı: Organlardaki zehri söküp atıyor

MISIR PÜSKÜLÜ NASIL SAKLANIR?

Bu püskülleri güneş almayan karanlık ve kuru bir bölgede biz bez ya da tepsinin üstüne koyarak kurutabilirsiniz. Uzun süre saklama yöntemi açısından kurutmak mantıklı bir seçenek fakat yine de kuruturken dikkatli olmakta fayda var çünkü kururken kararmaması gerekiyor.



Pazardan aldığınız ya da şanslıysanız bahçenizden topladığınız taze mısırlardan elde edeceğiniz çok miktardaki mısır püskülü nasıl saklanır diye düşünüyorsanız; yeşil mısır püsküllerini kurutmak için kullanılacak en doğru yol, onları bir gazete kağıdına yayıp güneş almayan, gölge bir yerde bırakmaktır.