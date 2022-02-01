MIT'den bilim insanları Covid-19'a karşı mRNA aşısı hapı geliştirdi: Dünyada ilk

AŞI OLARAK KULLANILMASI İÇİN YETERLİ BULGUYA ULAŞILDI

Ardından araştırmacılar, proteinin domuzların mide hücrelerinde üretildiğini, ancak diğer organlarda üretilmediğini buldular . Ancak çalışmanın bir diğer yazarı olan Dr. Alex Abramson, hapın oral aşı olarak kullanılması açısından bunun yeterli olabileceğini söyledi.

Abramson, “Gastrointestinal sistemde birçok bağışıklık hücresi vardır ve gastrointestinal sistemin bağışıklık sistemini uyarmak, bir bağışıklık tepkisi yaratmanın bilinen bir yoludur" dedi.