Mizantropi nedir, neden olur? "İnsanlardan nefret etmek" olarak tanımlanan mizantropi belirtileri nelerdir?
Mizantropi hakkında bilgiler, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Eskişehir'de yüzünü maskeyle gizleyip 5 kişiyi bıçaklayan saldırganla ilgili ilk teşhis mizantropi olarak açıklandı. İnsanlardan nefret etme eğilimi içinde bulunan kişilerde daha çok görülen bu rahatsızlığın ne olduğu, nedenleri ve belirtileri araştırılıyor. Peki, mizantropi nedir, neden olur? Mizantropi belirtileri nelerdir?
Mizantropi hastalığının ne olduğu, Eskişehir'de yaşanan olayın ardından birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Mizantropi, insanın doğası itibarıyla kötü olduğunu düşünen kişilerde daha yaygın olarak gözükmektedir. Peki, mizantropi nedir, neden olur ve belirtileri neledir? İşte mizontropi hakkında bilgiler.