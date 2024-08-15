Mizantropi nedir, neden olur? "İnsanlardan nefret etmek" olarak tanımlanan mizantropi belirtileri nelerdir?

Mizantropi hakkında bilgiler, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Eskişehir'de yüzünü maskeyle gizleyip 5 kişiyi bıçaklayan saldırganla ilgili ilk teşhis mizantropi olarak açıklandı. İnsanlardan nefret etme eğilimi içinde bulunan kişilerde daha çok görülen bu rahatsızlığın ne olduğu, nedenleri ve belirtileri araştırılıyor. Peki, mizantropi nedir, neden olur? Mizantropi belirtileri nelerdir?

Mizantropi nedir, neden olur? "İnsanlardan nefret etmek" olarak tanımlanan mizantropi belirtileri nelerdir? - 1

Mizantropi hastalığının ne olduğu, Eskişehir'de yaşanan olayın ardından birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Mizantropi, insanın doğası itibarıyla kötü olduğunu düşünen kişilerde daha yaygın olarak gözükmektedir. Peki, mizantropi nedir, neden olur ve belirtileri neledir? İşte mizontropi hakkında bilgiler.

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Mizantropi nedir, neden olur? "İnsanlardan nefret etmek" olarak tanımlanan mizantropi belirtileri nelerdir? - 2

MİZANTROPİ NEDİR?

Mizantropi sözlük anlamıyla "insanlardan nefret etmek, ürkmek veya sevmemek" anlamına gelir. Bu görüş ve düşüncelerin etkin olduğu kimselere ise mizantrop veya mizantropist denir.

Mizantropi, insanlığın doğasına ve/veya eylemlerine karşı nefret beslenmesi olarak tanımlanabilir. Bir başka ifade ile mizantropi, hümanizmin tam zıttı olmasa da insanın merkeze alınmaya layık olmadığını ifade eder. Mizantropi düşüncesini benimseyen kişiler "mizantrop" ya da "mizantropist" olarak adlandırılır.

Mizantropi nedir, neden olur? "İnsanlardan nefret etmek" olarak tanımlanan mizantropi belirtileri nelerdir? - 3

MİZANTROPİ BELİRTİLERİ VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mizantropistler, insanın doğası itibarıyla kötü olduğunu düşünür. Doğası gereği kötü olan bir canlı istemsiz de olsa kötülük yapar, yaptırır veya yapılan kötülüklere göz yumar.

Tarih boyunca kendi nesline ve gezegende yaşayan diğer tüm canlılara zarar veren insanoğlu, bunu kendi çıkarları ya da korkuları nedeniyle yapmaktadır.

Mizantropi nedir, neden olur? "İnsanlardan nefret etmek" olarak tanımlanan mizantropi belirtileri nelerdir? - 4

Örneğin para karşılığı bir başka insanı öldürebilen bir kişi çıkarı için; yolda bir akrep ya da yılan gördüğünde üzerine basarak öldüren kişi bu canlılardan korktuğu için öldürme yoluna gitmiştir.

Şüphesiz her iki durumun da insanlık tarihinde sayısız örneği vardır. Ancak mizantropi denince akla yalnızca katletme eylemi gelmemelidir.

İnsanın yeltendiği her türlü suç, şiddet ve kötülük eylemleri bu düşüncenin ortaya çıkmasında rol almıştır.

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