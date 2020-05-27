Moderna’nın corona virüs aşısı gönüllüsü: Ateşim 39 buçuk dereceye çıktı

"DENEYİMLERİMİN İNSANLARI KORKUTMASINI İSTEMİYORUM, PİŞMAN DEĞİLİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Haydon, “Hikayemi paylaşmanın bazı insanlar için korkutucu olacağını düşünüyorum. Ancak bunun genel olarak aşılara ve bu aşıya karşı herhangi bir önyargı yaratmasını istemiyorum. Aşının başarılı olacağına inanıyorum. Testlere katıldığım için pişman değilim” ifadelerini kullandı.