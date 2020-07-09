Moderna'nın corona virüs aşısı yıl sonunda hazır olabilir

Hızlı takip, FDA tarafından ciddi veya yaşamı tehdit eden bir durumu tedavi eden ve karşılanmamış bir tıbbi ihtiyacı karşılayan ilaçların onaylanması için gereken sürenin “kısaltılması” anlamına geliyor. ABD’de Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün başında bulunan Antonio S. Fauci, daha önce yaptığı açıklamada, “Aşının güvenli olduğundan gelecek sonbaharda emin olacağız” demişti.