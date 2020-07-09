Moderna'nın corona virüs aşısı yıl sonunda hazır olabilir

ABD’nin önde gelen bilim insanlarından Fauci, Moderna’nın geliştirdiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının Temmuz sonunda üçüncü aşama klinik deneylere başlayacağını ve aşının yıl sonunda kullanıma hazır olabileceğini söyledi.

ntv.com.tr - Reuters 09.07.2020 - 19:55

Moderna'nın corona virüs aşısı yıl sonunda hazır olabilir - 1

200’ün üzerindeki ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemesi nedeniyle enfekte olanların sayısı 12 milyon 260 bine yaklaşırken, 554 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Küresel salgın nedeniyle 135 binden fazla insanın öldüğü ABD’den ise umutlandıran bir haber geldi.

Moderna'nın corona virüs aşısı yıl sonunda hazır olabilir - 2

Reuters’ta yer alan haber göre, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Antonio S. Fauci, Moderna tarafından geliştiren Covid-19 aşısının Temmuz ayı sonuna kadar üçüncü aşama insan deneylerine geçmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.

Moderna'nın corona virüs aşısı yıl sonunda hazır olabilir - 3

"AŞI YIL SONUNDA KULLANIMA HAZIR OLABİLİR"

Diğer taraftan Fauci, her şey belirlendiği gibi ilerlemesi halinde bu yılın sonunda ya da  2021'in başında aşının kullanıma hazır olacağını umduğunu söyledi.

Moderna'nın corona virüs aşısı yıl sonunda hazır olabilir - 4

MODERNA’NIN AŞISI FDA’NIN HIZLI TAKİP LİSTESİNDE

Öte yandan, dünyada corona virüs için ilk kez aşı geliştirmeye başlayan ABD’li ilaç şirketi Moderna’nın deneysel aşısı Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından mayıs ayında hızlı takip listesine alındı. 

Moderna'nın corona virüs aşısı yıl sonunda hazır olabilir - 5

Hızlı takip, FDA tarafından ciddi veya yaşamı tehdit eden bir durumu tedavi eden ve karşılanmamış bir tıbbi ihtiyacı karşılayan ilaçların onaylanması için gereken sürenin “kısaltılması” anlamına geliyor. ABD’de Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün başında bulunan Antonio S. Fauci, daha önce yaptığı açıklamada, “Aşının güvenli olduğundan gelecek sonbaharda emin olacağız” demişti.

Moderna'nın corona virüs aşısı yıl sonunda hazır olabilir - 6

DÜNYA ÇAPINDA GELİŞTİRİLEN 135 CORONA VİRÜS AŞISI VAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre dünyada şu anda geliştirme aşamasında  bulunan 135 corona virüs aşısını bulunuyor. Bunlardan ABD’de Moderna, İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve en az 6’sı Çin tarafından geliştiren bir düzinesinin insan deneylerine başladığı biliniyor.

Moderna'nın corona virüs aşısı yıl sonunda hazır olabilir - 7

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