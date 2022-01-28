mRNA teknolojisini kullanan HIV aşısı testleri başladı

Her yıl dünya çapında yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve yaklaşık 40 yıldır bilim insanları tarafından tedavisi üzerine çalışılan HIV ile ilgili daha önce bir aşı geliştirilememişti.

Corona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında mRNA teknolojisi ile geliştirilen aşının ardından, HIV ile mücadelede de söz konusu teknoloji ile geliştirilen aşı, HIV’e karşı çözümün kapısını aralamıştı.