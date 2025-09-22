"Mucize mineral" magnezyum: Etkisini görmüyor musunuz?

MAGNEZYUM TÜRLERİ

Tüm magnezyum takviyeleri aynı değildir. Farklı formların emilim oranları farklıdır:



Magnezyum sitrat iyi emilir ve sindirimde sıklıkla kullanılır.



Magnezyum glisinat naziktir ve uykuyu ve rahatlamayı destekleyebilir.



Magnezyum oksit daha ucuzdur ancak emilimi zayıftır, bu da büyük bir kısmının sindirim sisteminden kullanılmadan geçtiği anlamına gelir.



Eğer bir kişi düşük biyoyararlanımlı bir form alıyorsa, düzenli olarak kullansa bile gözle görülür bir fayda görmeyebilir



Önerilen günlük magnezyum alımı değişiklik gösterir: yetişkin kadınlar için yaklaşık 310-320 mg, erkekler için ise 400-420 mg. Birçok takviye, tek dozda bu miktarın yalnızca küçük bir kısmını sunar. Kişinin beslenmesinde zaten sınırda eksiklik varsa, küçük bir takviye "depoyu doldurmaya" yetmeyebilir.



Crohn hastalığı, çölyak hastalığı veya kronik ishal gibi sindirim sorunları nedeniyle bazı kişilerde doğal olarak daha az magnezyum emilir. Yüksek alkol tüketimi, idrar söktürücüler gibi bazı ilaçlar ve hatta stres bile magnezyum seviyelerini düşürebilir. Bu gibi durumlarda, altta yatan sorun giderilmediği sürece takviyeler "işe yaramıyor" gibi görünebilir.