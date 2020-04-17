“Mucize” prematüre ikizler ABD’de dünyaya geldi

DHA 17.04.2020 - 15:15
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Tracey Hernandez, dünya üzerinde hayatta kalan en prematüre bebekleri olan 22 haftalık ikiz kızları Makenzie ve Makayla'yı, Durham'daki Duke Üniversitesi Hastanesi’nde dünyaya getirdi.
Kızlarının sadece hayatta kalmalarına yardım edebildiğini söyleyen Hernandez, “Nefes almak için mücadele etmeselerdi, doktorlar hayata döndüremeyeceklerini söylediler. Oksijenden nefes nefese kaldıklarını gördüğüm an hayatımın en güzel anıydı, bu beni çok rahatlattı. Çok şanslıyım ve bunun mutlak bir mucize olduğunu biliyorum. Kendimi kutsanmış hissediyorum” ifadelerini kullandı.