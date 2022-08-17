Multipl Skleroz'a (MS) karşı mRNA aşısı umudu

MS HASTALIĞI NEDİR?

Diğer taraftan, Multipl Skleroz (MS) hastalığı, bağışıklık sistemi kontrolden çıktığında, beyin ve omurilik sinirleri üzerindeki koruyucu kaplama olan miyelin kılıfına saldırıp hasara yol açtığında ortaya çıkıyor.

Bu durum ise zayıf hareket kabiliyeti ve uzuvlarda uyuşukluk gibi yıkıcı semptomların yanı sıra zihinsel sağlık sorunlarına yol açıyor. Multipl skleroz (MS) hastalığının şu anda bir tedavisi bulunmuyor ve hastaların genelde daha erken ölmesine neden oluyor.