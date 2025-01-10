Mürver suyunun bilinmeyen etkisi: Bu eski süper besin yağ yakımını nasıl hızlandırabilir?

YAĞ KAYBI

Araştırmacılar ayrıca mürver suyunun, suyu içen grupta yüksek karbonhidratlı bir öğünden sonra ve egzersiz sırasında yağ oksidasyonuna veya yağ asitlerinin parçalanmasına yardımcı olduğunu buldular. Bilim insanları, bunun anti-inflamatuar, anti-diyabetik ve antimikrobiyal etkilere sahip bitki bazlı biyoaktif bileşikler olan antosiyaninlerin varlığından kaynaklanmış olabileceğini söylüyor.

Diğer meyveler de antosiyaninler içerse de, konsantrasyonları genellikle daha düşüktür. Örneğin, altı ons mürver suyunda bulunan antosiyanin içeriğine uyması için günde dört bardak böğürtlen tüketilmelidir.

“Bulgularımız, EBJ kaynaklı antosiyaninlerin bağırsak sağlığı ve obezite ile ilgili sonuçlar üzerindeki biyoaktivitesini doğruluyor. Bilim insanları, "Bulgularımızı doğrulamak ve daha uzun süreli testler yapmak için takip araştırmalarına ihtiyaç var" diye yazdı.