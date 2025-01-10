Mürver suyunun bilinmeyen etkisi: Bu eski süper besin yağ yakımını nasıl hızlandırabilir?

Araştırmalara göre, günlük 12 gram mürver suyu içmek bağırsak bakterilerini olumlu yönde değiştirebilir, metabolizmayı iyileştirebilir ve kilo kaybına yardımcı olabilir. Mürver suyu alımı ayrıca glikoz toleransını artırır, zararlı bakterileri azaltır ve yağ oksidasyonunu destekler, bunların hepsi genel sağlığa fayda sağlar.

Mürver suyunun bilinmeyen etkisi: Bu eski süper besin yağ yakımını nasıl hızlandırabilir? - 1

Daha az bilinen bir meyve olan mürver, uzun zamandır soğuk algınlığı, grip gibi mevsimsel enfeksiyonlarla savaşmak ve bağışıklığı güçlendirmek için mükemmel bir süper besin olarak kabul edilmiştir.

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Mürver suyunun bilinmeyen etkisi: Bu eski süper besin yağ yakımını nasıl hızlandırabilir? - 2

Son bir çalışma, bağırsak bakterilerinizde olumlu şanslara ve gelişmiş metabolizmaya yol açabilen ve kilo kaybına yardımcı olabilen mürver suyunu günlük içmenin faydalarını araştırıyor.

Mürver suyunun bilinmeyen etkisi: Bu eski süper besin yağ yakımını nasıl hızlandırabilir? - 3

Nutrients dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bir hafta boyunca günlük yaklaşık 12 gram mürver suyu içmek bağırsakta yaşayan mikrop topluluğunu değiştirebilir ve vücudun glikoz toleransını ve yağ oksidasyonunu iyileştirebilir.

Mürver, Avrupa, Kuzey Amerika, Batı Asya ve Kuzey Afrika'da yetişen Avrupa veya kara mürver ağacının koyu mor meyvesidir. Eski zamanlardan beri soğuk algınlığı, grip ve diğer rahatsızlıklar için kullanılmıştır. Bazı çalışmalar mürverin soğuk algınlığı, grip ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına faydalarını desteklemiştir. Ancak şimdiye kadar bu az bilinen meyvenin diğer kullanımları hakkında çok az araştırma yapılmıştır.

Mürver suyunun bilinmeyen etkisi: Bu eski süper besin yağ yakımını nasıl hızlandırabilir? - 4

MÜRVER NASIL YENİR?

Mürverler genellikle çiğ olarak tüketilmez çünkü mide bulantısı, kusma ve şiddetli ishale neden olabilecek toksinler veya zehirli siyanür üreten maddeler içerebilirler. Bunları pişirmek toksinleri giderir ve besinlerini açığa çıkarır.
Bunları nasıl tüketeceğiniz konusunda net değilseniz, soğuk algınlığı veya gribi tedavi etmek için ticari olarak satılan mürver kapsülleri, pastilleri ve şurupları vardır.

Mürver suyunun bilinmeyen etkisi: Bu eski süper besin yağ yakımını nasıl hızlandırabilir? - 5

Mürver şurubu, sapları çıkarılarak, meyveler su ve şekerle pişirilerek, süzülerek ve sıvı şurup kıvamına gelene kadar kaynatılarak hazırlanabilir. Bu, sade yoğurt veya smoothie üzerine gezdirilebilir.

“Mürver, ticari ve besinsel olarak yeterince takdir edilmeyen bir meyvedir. Artık insan sağlığı için değerini anlamaya başlıyoruz ve sonuçlar çok heyecan verici," diyor çalışmanın ortak yazarı Patrick Solverson.

Mürver suyunun bilinmeyen etkisi: Bu eski süper besin yağ yakımını nasıl hızlandırabilir? - 6

Mürver, bol miktarda C vitamini, diyet lifi, fenolik asit, flavonoidler ve antosiyaninler içeren bir antioksidan deposudur. Bir fincan (145 gram) taze meyve yaklaşık 106 kalori, 26,7 gram karbonhidrat ve her birinden 1 gramdan az yağ ve protein içerir.

Mürver suyunun bilinmeyen etkisi: Bu eski süper besin yağ yakımını nasıl hızlandırabilir? - 7

ÇALIŞMANIN BULGULARI

Küçük randomize çalışma, iki gruba ayrılan 18 kilolu yetişkin üzerinde yürütüldü. Birine mürver suyu, diğerlerine ise benzer tada ve renge sahip bir plasebo verildi.

Mürver suyu tüketen kişilerin, firmicutes ve actinobacteria gibi bakteri grupları da dahil olmak üzere bağırsak mikroplarının miktarının arttığını bildirdiği bulundu. Araştırmacılara göre, meyve suyu ayrıca bacteroidetes gibi zararlı bakterilerin miktarını da azalttı.

Mürver suyunun bilinmeyen etkisi: Bu eski süper besin yağ yakımını nasıl hızlandırabilir? - 8

METABOLİZMANIN İYİLEŞMESİ

Bilim insanları ayrıca bu olumlu mikrobiyal değişiklikler nedeniyle metabolizmanın da iyileştiğini buldular. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu besin emilimini optimize etmeye yardımcı olabilir.

DAHA İYİ ŞEKER KONTROLÜ

Deneme ayrıca mürver suyunun insanların kan şekeri seviyelerini yaklaşık %24 oranında düşürdüğünü keşfetti, bu da tüketiminin karbonhidrat tüketiminden sonra vücudun şekeri işleme yeteneğini iyileştirdiği anlamına geliyor. Suyu tüketen katılımcılar insülin seviyelerinde %9 düşüş gösterdi.

Mürver suyunun bilinmeyen etkisi: Bu eski süper besin yağ yakımını nasıl hızlandırabilir? - 9

YAĞ KAYBI

Araştırmacılar ayrıca mürver suyunun, suyu içen grupta yüksek karbonhidratlı bir öğünden sonra ve egzersiz sırasında yağ oksidasyonuna veya yağ asitlerinin parçalanmasına yardımcı olduğunu buldular. Bilim insanları, bunun anti-inflamatuar, anti-diyabetik ve antimikrobiyal etkilere sahip bitki bazlı biyoaktif bileşikler olan antosiyaninlerin varlığından kaynaklanmış olabileceğini söylüyor.

Diğer meyveler de antosiyaninler içerse de, konsantrasyonları genellikle daha düşüktür. Örneğin, altı ons mürver suyunda bulunan antosiyanin içeriğine uyması için günde dört bardak böğürtlen tüketilmelidir.

“Bulgularımız, EBJ kaynaklı antosiyaninlerin bağırsak sağlığı ve obezite ile ilgili sonuçlar üzerindeki biyoaktivitesini doğruluyor. Bilim insanları, "Bulgularımızı doğrulamak ve daha uzun süreli testler yapmak için takip araştırmalarına ihtiyaç var" diye yazdı.

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