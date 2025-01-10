Mürver suyunun bilinmeyen etkisi: Bu eski süper besin yağ yakımını nasıl hızlandırabilir?
Araştırmalara göre, günlük 12 gram mürver suyu içmek bağırsak bakterilerini olumlu yönde değiştirebilir, metabolizmayı iyileştirebilir ve kilo kaybına yardımcı olabilir. Mürver suyu alımı ayrıca glikoz toleransını artırır, zararlı bakterileri azaltır ve yağ oksidasyonunu destekler, bunların hepsi genel sağlığa fayda sağlar.
Daha az bilinen bir meyve olan mürver, uzun zamandır soğuk algınlığı, grip gibi mevsimsel enfeksiyonlarla savaşmak ve bağışıklığı güçlendirmek için mükemmel bir süper besin olarak kabul edilmiştir.