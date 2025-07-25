Mustafa Sandal'ın hastalığı trikotillomani (saç koparma hastalığı) nedir?

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, yıllardır mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı. Sandal, saç koparma hastalığı olarak bilinen trikotillomani ile mücadele ettiğini anlattı. Peki, Mustafa Sandal'ın hastalığı trikotillomani (saç koparma hastalığı) nedir?

Mustafa Sandal'ın hastalığı trikotillomani (saç koparma hastalığı) nedir? - 1

Trikotillomani, yani saç yolma bozukluğu, bir ruh sağlığı durumudur. Kişi, saçını, kaşını ya da vücudunun başka bölgelerindeki kılları sık, tekrarlayan ve karşı konulamaz bir şekilde yolma isteği hisseder. Bu dürtülere karşı koymaya çalışsa da durduramaz. Trikotillomani, bedene yönelik tekrarlayıcı davranışlar (BFRB) grubunda yer alır.

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Mustafa Sandal'ın hastalığı trikotillomani (saç koparma hastalığı) nedir? - 2

Baş derisinden saç çekilmesi, genellikle bölgesel kelliklere yol açar. Bu durum kişide büyük bir sıkıntı yaratabilir ve iş, okul veya sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir. Saç kaybını gizlemek için büyük çabalar gösterilebilir.

Bazı kişilerde trikotillomani hafif seyredebilir ve kontrol edilebilirken, bazılarında saç yolma isteği çok yoğun ve duygusal olarak yıpratıcı olabilir. Bazı tedavi seçenekleri bu davranışı azaltmaya veya tamamen durdurmaya yardımcı olabilir.

Mustafa Sandal'ın hastalığı trikotillomani (saç koparma hastalığı) nedir? - 3

SAÇ KOPARMA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Trikotillomaninin yaygın belirtileri şunlardır:

Saç, kaş, kirpik ya da başka vücut bölgelerinden tekrarlayan şekilde saç yolmak (istem dışı ya da bilinçli olarak). Yolunan bölgeler zaman içinde değişebilir.

Saç yolmadan önce artan bir gerginlik hissi ya da saç yolma isteğine direnme çabası.

Saç yolduktan sonra haz alma ya da rahatlama duygusu.

Gözle görülür şekilde saç kaybı (kısalmış saçlar, seyrelmiş ya da tamamen dökülmüş bölgeler). Bu kayıp kaşları ya da kirpikleri de içerebilir.


Mustafa Sandal'ın hastalığı trikotillomani (saç koparma hastalığı) nedir? - 4

Belirli türdeki saçları yolma, hep aynı adımları izleme ya da belli bir düzende yolma gibi davranış kalıpları.

Yolunan saçları ısırmak, çiğnemek ya da yemek.

Yolunan saçlarla oynamak ya da yüz ya da dudaklara sürmek.

Saç yolmayı azaltmaya veya durdurmaya yönelik başarısız tekrar girişimler.

Saç yolma ile ilgili olarak yoğun sıkıntı yaşamak ya da iş, okul veya sosyal ilişkilerde sorunlar yaşamak.

Mustafa Sandal'ın hastalığı trikotillomani (saç koparma hastalığı) nedir? - 5

Trikotillomaniye bazen deri yolma, tırnak yeme ya da dudak ısırma gibi diğer davranışlar da eşlik edebilir. Bazen bu durum evcil hayvanların tüylerini, bebeklerin saçlarını ya da kumaş, battaniye gibi materyalleri yolma şeklinde de kendini gösterebilir. Genellikle saç yolma gizlice yapılır. Bir atak birkaç saniyeden saatlerce sürebilir. Kişi durumunu başkalarından gizlemeye çalışır.

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