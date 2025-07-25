Mustafa Sandal'ın hastalığı trikotillomani (saç koparma hastalığı) nedir?
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, yıllardır mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı. Sandal, saç koparma hastalığı olarak bilinen trikotillomani ile mücadele ettiğini anlattı. Peki, Mustafa Sandal'ın hastalığı trikotillomani (saç koparma hastalığı) nedir?
Trikotillomani, yani saç yolma bozukluğu, bir ruh sağlığı durumudur. Kişi, saçını, kaşını ya da vücudunun başka bölgelerindeki kılları sık, tekrarlayan ve karşı konulamaz bir şekilde yolma isteği hisseder. Bu dürtülere karşı koymaya çalışsa da durduramaz. Trikotillomani, bedene yönelik tekrarlayıcı davranışlar (BFRB) grubunda yer alır.