Mustafa Sandal'ın hastalığı trikotillomani (saç koparma hastalığı) nedir?

Belirli türdeki saçları yolma, hep aynı adımları izleme ya da belli bir düzende yolma gibi davranış kalıpları.



Yolunan saçları ısırmak, çiğnemek ya da yemek.



Yolunan saçlarla oynamak ya da yüz ya da dudaklara sürmek.



Saç yolmayı azaltmaya veya durdurmaya yönelik başarısız tekrar girişimler.



Saç yolma ile ilgili olarak yoğun sıkıntı yaşamak ya da iş, okul veya sosyal ilişkilerde sorunlar yaşamak.