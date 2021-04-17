Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak?

Dünyada yeni tip corona virüs ölümlerinin sayısı 3 milyonu aşarken, pandemiye karşı en güçlü silah olarak aşılar görülüyor. Tarihin en büyük aşılama kampanyasında şimdiye kadar Türkiye de dahil olmak üzere 155 ülkede 869 milyon doz aşı uygulandı. Ancak, küresel olarak aşılama hızı hala beklenenin çok gerisinde...

Bilim dünyası ise corona virüs salgınında felaket senaryosunu tartışıyor: Aşıların ve bağışıklık sisteminin etkili olamayacağı bir mutasyon ortaya çıkarsa ne yapılacak?

17.04.2021 - 09:16 | Son Güncelleme : 17.04.2021 - 09:46

Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? - 1

Dünyada corona virüse karşı aşılama  kampanyasının ağır  ilerlemesi endişe yaratıyor: Corona virüsün bir mutasyonla, hiçbir aşının fayda etmeyeceği ve daha önce atlatılan hastalık nedeniyle kazanılan bağışıklığın da korumayacağı yeni bir varyantının ortaya çıkması halinde ne yapılacak?

Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? - 2

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun bir süre önce Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, aşılamalarla eş zamanlı olarak enfeksiyon vakalarının artması halinde, bunun olası bir yeni mutasyonun aşıya karşı direnç geliştirmiş olduğunu gösterebileceğini ifade etmişti.

Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? - 3

 Braun, söz konusu tezi savunan tek kişi değil. Konu ile yakından ilgilenen bilim insanlarının benzer açıklamaları bazen kulağa fazla telaşlandırıcı, bazen de sadece farazi bir tehlike gibi geliyor. 

Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? - 4

DW'de yer alan habere göre, Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı uzmanlar, çeşitli virüs türleri üzerinde yaptıkları araştırmalardan yola çıkarak, nötrleştirici anitkorlara karşı bu virüslerden bazılarının kısmen, bazılarının ise tamamen dirençli oldukları sonucuna varıyor.

Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? - 5

 YENİ MUTASYONLARIN ÖNCÜSÜ GÜNEY AFRİKA MUTANTI

"Güney Afrika varyantı" adı verilen B.1.351 tipi corona virüs, uzmanlara göre "bağışıklıktan kaçış varyantı" denen virüs mutasyonlarının oluşumu için bir temel olabilme niteliği taşıyor. Bu tür kaçış varyantlarının özelliği, corona virüsün ilk haline  karşı geliştirilen antikorlar tarafından fark edilmeyecek derecede genetik yapılarını değiştirmiş olmaları.

Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? - 6

Almanya'nın Braunschweig kentindeki Helmholtz Enfeksiyon Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Luka Cicin-Sain, virüslerin bu genetik değişimini "kamuflaj" olarak nitelendirerek, "virüsler tamamen görünmez olmuyorlar" diyor. 

Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? - 7

İKİ DOZ AŞI ŞİMDİYE KADAR İYİ BİR KORUMA SAĞLADI

Cicin-Sain, halkta aşılanan kişi sayısı arttıkça virüslerin yayılmada giderek zorlanacağı ve bu durumda sadece en güçlü virüs türlerinin varlığını sürdürmeye devam edebileceğine işaret ederek, bağışıklık sistemi tarafından görülmeyen ya da yeterince algılanmayan mutasyonlu türlerin ortaya çıkma olasılığının arttığını belirtiyor. Cicin-Sain, diğer yandan iki doz aşının şu ana kadar görülen tüm mutasyonlara karşı iyi bir koruyuculuk sağladığını ifade etti.

Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? - 8

Dr. Luka Cicin-Sain, aşılanma sonucu vücutta oluşan antikor sayısının, atlatılan bir hastalığın ardından vücudun kendi ürettiği antikorlardan çok daha fazla olduğunu da vurguladı.

Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? - 9

ÜÇ ENDİŞELENDİREN  VARYANT

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi sağlık kurumları, "endişe verici varyantları" gözlem altında tutmak için bir süredir ilgili virüs türlerini analiz ediyor. Bunlar şu an için corona virüsün Güney Afrika (B.1.351), Brezilya (P.1) ve İngiltere (B.1.1.7) varyantları.

Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? - 10

"JAPON YAPIŞTIRICISI BENZETMESİ"

İngiltere varyantının Almanya'da bu denli yaygın olmasının sebebi ise Cicin-Sain'e göre, bir kaçış varyantı olması değil, daha çok hücrelere daha güçlü yapışabilmesi. Dr. Cicin-Sain, farkı daha net ortaya koyabilmek için, corona virüsün ilk halinin hücrelere yapıştığını,  İngiltere varyantının ise japon yapıştırıcısı ile hücrelere tutunduğu benzetmesinde bulunuyor.
Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? - 11
Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? - 12
Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? - 13
Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? - 14

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