Mutfağınıza asla sokmamanız gereken 7 gıda! DSÖ tüm ülkelere çağrıda bulunmuştu, zehirden bile betermiş

2- KIZARTMALAR

Kızartma yağlarının restoranlarda değiştirilmeden uzun süre kullanılması da daha zararlı hale gelmelerine neden olmaktadır.



Kızartmaların en sağlıklı hali az miktarda zeytinyağı ile kısa sürede yapılan ve una bulanmamış olarak yapılan yöntemdir.