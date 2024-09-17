Mutfaktaki gizli tehlike, zehir saçıyor! Resmen bakteri yuvasıymış

Mutfakta yemek yaparken bazı araç gereçleri sıklıkla kullanırsınız. Yediğiniz yemekler vücut sağlığınız için önemlidir. Ancak bu yemekleri yaparken mutfakta kullandığınız ürünlere de dikkat etmelisiniz. Çünkü hijyen koşullarında yapılmayan yemekler sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Özellikle herkesin mutfakta kullandığı kesme tahtalarının yanlış kullanımı pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor.

Mutfaktaki gizli tehlike, zehir saçıyor! Resmen bakteri yuvasıymış - 1

Mutfakta yemek yaparken genellikle herkes doğrama tahtası kullanır. Ancak plastik doğrama tahtaları sağlık için risk oluşturabiliyorç

PLASTİK KESME TAHTALARI SAĞLIK İÇİN RİSKLİ

Genellikle herkesin mutfağında bulunan plastik kesme tahtaları sağlık için son derece riskli. Uzmanlar plastik kesme tahtaları yerine ahşap kesme tahtaları kullanılması gerektiğini öneriyor.

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Mutfaktaki gizli tehlike, zehir saçıyor! Resmen bakteri yuvasıymış - 2

Ancak kesme tahtasını temizledikten sonra; ahşap kesme tahtasındaki bakterilerinin %99.9'unun üç dakika içinde giderildiğini, plastik kesme tahtalarında ise bakterilerin temizlenmesine rağmen giderilmediği gözlemlenmiştir.

Mutfaktaki gizli tehlike, zehir saçıyor! Resmen bakteri yuvasıymış - 3

Wisconsin Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bakterilerin ahşap kesme tahtalarında gece boyunca bekletildiğinde hayatta kalmadığını ancak plastik kesme tahtalarındaki bakterilerin hayatta kaldığını keşfetti.

Ayrıca, kesme tahtası üzerindeki bakteriler, yalnızca hayatta kalmayla sınırlı kalmamış aynı zamanda çoğalmışlardı.

Mutfaktaki gizli tehlike, zehir saçıyor! Resmen bakteri yuvasıymış - 4

KESME TAHTASI NASIL TEMİZLENİR?

Kesme tahtası temizliğinde birkaç önemli adım vardır:

Tahtayı kullanırken her zaman temiz tutmaya özen gösterin. Et, sebze ve meyve için ayrı tahtalar kullanmak hijyen açısından iyidir.

Tahtayı sıcak su ve sabunla yıkayın. Fırça veya sünger kullanarak yüzeyin üzerindeki yiyecek kalıntılarını iyice temizleyin.

Mutfaktaki gizli tehlike, zehir saçıyor! Resmen bakteri yuvasıymış - 5

Bol suyla durulayın ve tahta üzerindeki sabunu tamamen arındırın.

Temizlenen tahtayı hemen kuru bir bezle veya havluyla silin. Hava ile kuruması için dikey bir şekilde yerleştirin. Tahtayı uzun süre nemli bırakmak, bakterilerin üremesine neden olabilir.

Mutfaktaki gizli tehlike, zehir saçıyor! Resmen bakteri yuvasıymış - 6

Özellikle et ve tavuk gibi ürünlerle kullanıldıysa, tahtayı dezenfekte etmek önemlidir. Bunun için:

Beyaz sirke veya limon suyu kullanabilirsiniz. Sirke veya limon suyu ile tahtanın yüzeyini silin, bir süre bekletin ve sonra durulayın.

Mutfaktaki gizli tehlike, zehir saçıyor! Resmen bakteri yuvasıymış - 7

Alternatif olarak, 1 yemek kaşığı çamaşır suyunu 1 litre suda çözerek bu karışımla tahtayı silin, birkaç dakika bekletin ve ardından iyice durulayın.

Mutfaktaki gizli tehlike, zehir saçıyor! Resmen bakteri yuvasıymış - 8

Ahşap kesme tahtaları, zamanla kuruyabilir ve çatlayabilir. Bu yüzden, tahtanın yüzeyine ara sıra gıda sınıfı mineral yağı uygulayarak koruyabilirsiniz. Yağı uyguladıktan sonra, tahta tamamen emilene kadar bekleyin ve fazlalığı temiz bir bezle silin.

Bu adımları düzenli olarak uygulayarak kesme tahtanızı hijyenik ve uzun ömürlü tutabilirsiniz.

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