Mutfaktaki gizli tehlike, zehir saçıyor! Resmen bakteri yuvasıymış
Mutfakta yemek yaparken bazı araç gereçleri sıklıkla kullanırsınız. Yediğiniz yemekler vücut sağlığınız için önemlidir. Ancak bu yemekleri yaparken mutfakta kullandığınız ürünlere de dikkat etmelisiniz. Çünkü hijyen koşullarında yapılmayan yemekler sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Özellikle herkesin mutfakta kullandığı kesme tahtalarının yanlış kullanımı pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor.
Mutfakta yemek yaparken genellikle herkes doğrama tahtası kullanır. Ancak plastik doğrama tahtaları sağlık için risk oluşturabiliyorç
PLASTİK KESME TAHTALARI SAĞLIK İÇİN RİSKLİ
Genellikle herkesin mutfağında bulunan plastik kesme tahtaları sağlık için son derece riskli. Uzmanlar plastik kesme tahtaları yerine ahşap kesme tahtaları kullanılması gerektiğini öneriyor.