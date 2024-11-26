Muzu zehre dönüştüren hata: Sakın böyle yemeyin çünkü şekeri aniden yükseltiyor
Doğada bulunan en iyi potasyum ve magnezyum kaynaklarından biri olan bu sağlık için en faydalı meyveler arasında yer alıyor. Güçlü bir vitamin kaynağı olan muz kan şekerini dengeliyor, sindirim sistemini düzenliyor ve diyetlere eklendiğinde tokluk hissi sağlıyor. Ancak muz tüketirken son derece dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü muzu bu şekilde tüketmek adeta zehre dönüştürüyor.
Muz sağlık için en faydalı meyvelerin başında geliyor.
Kan şekerinin dengeleyen, sindirim sistemini düzenleyen, antioksidan etkileri bulunan muz, tokluk hissi verdiği için diyetlerde de rahatlıkla tüketilebilmektedir