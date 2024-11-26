Muzu zehre dönüştüren hata: Sakın böyle yemeyin çünkü şekeri aniden yükseltiyor

Doğada bulunan en iyi potasyum ve magnezyum kaynaklarından biri olan bu sağlık için en faydalı meyveler arasında yer alıyor. Güçlü bir vitamin kaynağı olan muz kan şekerini dengeliyor, sindirim sistemini düzenliyor ve diyetlere eklendiğinde tokluk hissi sağlıyor. Ancak muz tüketirken son derece dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü muzu bu şekilde tüketmek adeta zehre dönüştürüyor.

Muzu zehre dönüştüren hata: Sakın böyle yemeyin çünkü şekeri aniden yükseltiyor - 1

Muz sağlık için en faydalı meyvelerin başında geliyor.

Kan şekerinin dengeleyen, sindirim sistemini düzenleyen, antioksidan etkileri bulunan muz, tokluk hissi verdiği için diyetlerde de rahatlıkla tüketilebilmektedir

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Muzu zehre dönüştüren hata: Sakın böyle yemeyin çünkü şekeri aniden yükseltiyor - 2

Muz, vitamin deposu olmasının yanında ezilerek rahatlıkla mama haline getirilebildiği için bebekler için de ideal bir besindir.

Muzu zehre dönüştüren hata: Sakın böyle yemeyin çünkü şekeri aniden yükseltiyor - 3

MUZUN BESİN DEĞERİ

100 gram muzun sahip olduğu besin değeri şu şekildedir:

  • Kalori: 77 kcal
  • Protein: 0.6 g
  • Karbonhidrat: 17.6 g
  • Lif: 1.6 g
  • Yağ: 0.3 g
  • C vitamini: 9.5 mg günlük değerin %15.8
  • A vitamini: 38.0 ıu günlük değerin % 0.8
  • Potasyum: 159.0 mg günlük değerin %4.5
  • Kalsiyum: 4.0 mg günlük değer %0.4
  • Demir: 0.2 mg günlük değer %1.2
Muzu zehre dönüştüren hata: Sakın böyle yemeyin çünkü şekeri aniden yükseltiyor - 4

Ancak muz yerken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü muz yerken yapılan bir hata sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor.

Muzu zehre dönüştüren hata: Sakın böyle yemeyin çünkü şekeri aniden yükseltiyor - 5

Konu ile ilgili önemli açıklamalar yapan beslenme uzmanı Dr. Daryl Gioffre'ye göre, muz tüketiminde dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunur.

Muzu zehre dönüştüren hata: Sakın böyle yemeyin çünkü şekeri aniden yükseltiyor - 6

Gün içerisinde genellikle atıştırmalık olarak tercih edilen muz, tokluk hissi ve enerji verip yoğun temponuza destek olabilir ancak, uzmanlar tüketim şekli ile ilgili uyarıyor.

Muzu zehre dönüştüren hata: Sakın böyle yemeyin çünkü şekeri aniden yükseltiyor - 7

KAHVALTIDA MUZ TÜKETENLER DİKKAT!

Konu ile ilgili konuşan uzman, muzun kahvaltıda tüketimine dikkat çekiyor. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda, genel sağlık için faydaları saymakla bitmeyen muz tüketimi kulağa mantıklı gelse de Dr. Daryl Gioffre uyarıyor.


Muzu zehre dönüştüren hata: Sakın böyle yemeyin çünkü şekeri aniden yükseltiyor - 8

Kahvaltıda muz tüketiminin aslında genel sağlık için faydalı olduğunu dile getiren uzman, tek başına muz tüketiminin kısa süre sonrasında sizi yorgun ve aç hissettirebileceğini ifade etti.

Muzu zehre dönüştüren hata: Sakın böyle yemeyin çünkü şekeri aniden yükseltiyor - 9

FAYDASI KAYBOLUYOR

Muzu kahvaltıda tüketirken tüm faydalarından yararlanabilmek için yanında diğer besin ürünlerini de tüketmek gerekiyor. Dr. Gioffre, aksi bir durumda muzun birçok faydasının kaybolacağını, kan şekeri ve asitte ani artışlara neden olabileceğini söyledi.

Bu durumun önüne geçmek için ise uzman, kahvaltıda yapılan muz tüketiminin yanında diğer sağlıklı besinlerin de tüketilmesi önerisinde bulundu.

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