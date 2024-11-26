Muzu zehre dönüştüren hata: Sakın böyle yemeyin çünkü şekeri aniden yükseltiyor

FAYDASI KAYBOLUYOR

Muzu kahvaltıda tüketirken tüm faydalarından yararlanabilmek için yanında diğer besin ürünlerini de tüketmek gerekiyor. Dr. Gioffre, aksi bir durumda muzun birçok faydasının kaybolacağını, kan şekeri ve asitte ani artışlara neden olabileceğini söyledi.



Bu durumun önüne geçmek için ise uzman, kahvaltıda yapılan muz tüketiminin yanında diğer sağlıklı besinlerin de tüketilmesi önerisinde bulundu.