Narsistik kişilik bozukluğu nedir? 15 net belirtiyle kendini belli ediyor

Bu duruma sahip kişiler kendileri hakkında abartılı bir fikre sahiptir ve çok fazla ilgiye ihtiyaç duyarlar. Bu tür kişiler ayrıca başkalarının duygularını anlamakta da zorlanırlar. Bu bozukluğa sahip bireyler yüksek öz saygıya sahip olmasalar da, bir hak sahibi olma duygusuna sahiptirler.



Narsisizm nedeni bilinmiyor, çünkü birçoğu narsistik düşüncelerini veya davranışlarını gizliyor. Yapılan araştırmalara göre ABD'deki insanların yaklaşık %0,5-%5'inde n arsisizm olabilir.