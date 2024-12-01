Narsistik kişilik bozukluğu nedir? 15 net belirtiyle kendini belli ediyor

Hayranlık ihtiyacı ve empati eksikliği ile karakterize bir ruh sağlığı durumu olan narsistik kişilik bozukluğu belirtileri arasında abartılı bir kendini önemli görme duygusu, sürekli ilgi görme isteği ve ilişkilerde zorluk yer alır. Narsisizm bir kişilik özelliği olsa da,ilişkiler üzerindeki etkisi nedeniyle profesyonel müdahale gerektirir. Peki, narsistik kişilik bozukluğu nedir?

Narsistik kişilik bozukluğu nedir? 15 net belirtiyle kendini belli ediyor - 1

Narsistik kişilik bozukluğu, dürtüsellik, dengesizlik, ilgi çekme ve empati eksikliği ile karakterize bir ruh sağlığı durumudur.

Narsisizm büyüklenme, hayranlık ihtiyacı ve empati eksikliği gibi yaygın bir belirtiyle ortaya çıkan karmaşık bir psikolojik durumdur.

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Narsistik kişilik bozukluğu nedir? 15 net belirtiyle kendini belli ediyor - 2

Bu duruma sahip kişiler kendileri hakkında abartılı bir fikre sahiptir ve çok fazla ilgiye ihtiyaç duyarlar. Bu tür kişiler ayrıca başkalarının duygularını anlamakta da zorlanırlar. Bu bozukluğa sahip bireyler yüksek öz saygıya sahip olmasalar da, bir hak sahibi olma duygusuna sahiptirler.

Narsisizm nedeni bilinmiyor, çünkü birçoğu narsistik düşüncelerini veya davranışlarını gizliyor. Yapılan araştırmalara göre ABD'deki insanların yaklaşık %0,5-%5'inde n arsisizm olabilir.

Narsistik kişilik bozukluğu nedir? 15 net belirtiyle kendini belli ediyor - 3

Bu bozukluğa sahip kişilerde bulunan yaygın davranış kalıplarından bazıları, başkalarından hayranlık görme ihtiyacı, aşırı bir kendini önemli görme duygusu ve başkalarına karşı empati eksikliğidir.

Narsistik kişilik bozukluğu nedir? 15 net belirtiyle kendini belli ediyor - 4

NARSİSİZM BELİRTİLERİ

Narsisizm bir spektrum bozukluğudur ve bu nedenle belirtileri ve şiddeti değişebilir.

  • Başkalarını sık sık üzmek
  • İlişkileri sürdürmekte zorlanmak
  • Kendilerini ilk sıraya koymak
  • Aşırı bir değer duygusuna sahip olmak
  • Her zaman 'doğru' oldukları duygusuna sahip olmak
  • Bencil olmak ve kendileri hakkında konuşmayı sevmek
  • Dikkat ve hayranlık arzulamak
  • Bu kişiler  yalnızca değerli gördükleri kişilerle etkileşime girmeleri gerektiğini düşünürler
  • Yeteneklerini ve başarılarını abartmak
  • Başarılarıyla övünmek
  • Gerçekçi olmayan hedefler koymak
  • Geniş, hızlı ruh hali değişimleri yaşamak
  • Ne pahasına olursa olsun kazanmak için çabalamak
  • Sınırsız başarı, para, zeka, güzellik, aşk ve güç hakkında fanteziler kurmak
  • Hassas bir öz saygıya sahip olmak
Narsistik kişilik bozukluğu nedir? 15 net belirtiyle kendini belli ediyor - 5

NARSİSİZM VE NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Ancak, narsisizm ve narsisistik kişilik bozukluğu farklıdır. Uzmanlar, bencil olma özelliği olan narsisizmi bir özellik olarak kabul ederken, NPD bir akıl hastalığıdır. Narsisizm, empati, alçakgönüllülük ve başkalarına karşı düşüncelilikle dengelendiğinde genellikle zararsızdır.

Narsistik kişilik bozukluğu nedir? 15 net belirtiyle kendini belli ediyor - 6

Sadece davranışa hakim olduğunda ve ilişkileri etkilediğinde sorunlu hale gelebilir.

Öte yandan narsisistik kişilik bozukluğu profesyonel yardım gerektirir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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