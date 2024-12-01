Narsistik kişilik bozukluğu nedir? 15 net belirtiyle kendini belli ediyor
Hayranlık ihtiyacı ve empati eksikliği ile karakterize bir ruh sağlığı durumu olan narsistik kişilik bozukluğu belirtileri arasında abartılı bir kendini önemli görme duygusu, sürekli ilgi görme isteği ve ilişkilerde zorluk yer alır. Narsisizm bir kişilik özelliği olsa da,ilişkiler üzerindeki etkisi nedeniyle profesyonel müdahale gerektirir. Peki, narsistik kişilik bozukluğu nedir?
Narsistik kişilik bozukluğu, dürtüsellik, dengesizlik, ilgi çekme ve empati eksikliği ile karakterize bir ruh sağlığı durumudur.
Narsisizm büyüklenme, hayranlık ihtiyacı ve empati eksikliği gibi yaygın bir belirtiyle ortaya çıkan karmaşık bir psikolojik durumdur.