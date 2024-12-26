Ne ayran ne kefir bu içeceğin verdiği dinçliği hiçbiri vermiyor: B12 vitaminiyle kansızlığa deva oluyor

Göktürk ve Hun gibi eski Türk devletlerinde kımız, hem gündelik hayatta hem de şölenlerde tüketilmiştir. Türkler, kımızı sağlık açısından şifa verici bir içecek olarak görmüş, özellikle sindirimi kolaylaştırdığına ve vücuda enerji verdiğine inanmışlardır. Ayrıca kımızın, savaşçıların fiziksel dayanıklılığını artırdığı düşünülmüştür.



Kımız, geçmişten günümüze göçebe kültürlerin bir mirası olarak, Türk ve Orta Asya halklarının kimliğinin bir parçası olmayı sürdürmektedir. Bu eşsiz içecek, tarihsel ve kültürel bir bağ niteliği taşımaktadır.