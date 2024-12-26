Ne ayran ne kefir bu içeceğin verdiği dinçliği hiçbiri vermiyor: B12 vitaminiyle kansızlığa deva oluyor
Kırgız sofraların vazgeçilmez içeceği olan ve yere dökülmesi günah sayılan bol mineral ve vitamin kaynağı at sütü (kımız), daha sağlıklı bir yaşam amaçlayanların başvurduğu alternatif besin kaynağı olarak dikkat çekiyor. Rus doktorlar, Orta Asya'da kımızın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini gözlemlemiş ve bu içeceği tanıtmışlardır. Özellikle Rusya'da ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde "kımız tedavisi" adıyla sağlık merkezlerinde kullanılmaya başlanmıştır.
Kımız, genellikle Türk ve Orta Asya kültürlerinde yaygın olarak bilinen, fermente edilmiş kısrak sütünden yapılan bir içecektir.Geleneksel olarak göçebe Türk boylarının ve Moğolların tükettiği bir içecek olup, eski çağlardan beri önemli bir besin kaynağı ve şifa amaçlı kullanılan bir üründür.