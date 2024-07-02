Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyormuş! Retinada saklı gerçek, sağ gözünüze dikkat

Bu sonuca göre yüksek tansiyon, vücut kitle indeksi, yaşam tarzı farklılıkları ve etnik köken gibi faktörlerde dikkate alındı. Bulgulara göre bilim insanları 40-69 yaş aralığındaki her bir yıllık artış için, bir nedeni olsun veya olmasın ölüm riskinde sırasıyla %2'lik bir artış gözlemledi.