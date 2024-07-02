Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyormuş! Retinada saklı gerçek, sağ gözünüze dikkat
Yaşam uzun soluklu bir yolculuk. Bu yolculukta herkes ne kadar ömrünün kaldığını da hep merak eder. Bu konuda yapılan bir araştırma daha önce duyulmayan bir sonucu ortaya çıkardı. British Journal of Ophthalmology tarafından yayınlanan bir çalışma herkesin şaşıracağı bir sonuca vardı. "Ne kadar ömrüm" kaldı diye merak edenler gözlerine baksın. Çünkü gözleriniz ne kadar ömrünüzün kaldığını ele veriyormuş.
Gözler kalbin aynasıdır diye hep söylenir. Ancak gözleriniz hayatınızla ilgili pek çok sırrı ele veriyor olabilir. British Journal of Ophthalmology tarafından yayınlanan bir çalışma, herkesin şaşırdığı bir sonucu ortaya çıkardı.