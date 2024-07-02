Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyormuş! Retinada saklı gerçek, sağ gözünüze dikkat

Yaşam uzun soluklu bir yolculuk. Bu yolculukta herkes ne kadar ömrünün kaldığını da hep merak eder. Bu konuda yapılan bir araştırma daha önce duyulmayan bir sonucu ortaya çıkardı. British Journal of Ophthalmology tarafından yayınlanan bir çalışma herkesin şaşıracağı bir sonuca vardı. "Ne kadar ömrüm" kaldı diye merak edenler gözlerine baksın. Çünkü gözleriniz ne kadar ömrünüzün kaldığını ele veriyormuş.

Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyormuş! Retinada saklı gerçek, sağ gözünüze dikkat - 1

Gözler kalbin aynasıdır diye hep söylenir. Ancak gözleriniz hayatınızla ilgili pek çok sırrı ele veriyor olabilir. British Journal of Ophthalmology tarafından yayınlanan bir çalışma, herkesin şaşırdığı bir sonucu ortaya çıkardı.

SAĞLIK HABERLERİ

Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyormuş! Retinada saklı gerçek, sağ gözünüze dikkat - 2

Uluslararası bir çalışma ekibi tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları şaşkına çevirdi. Yapılan çalışmada gözlerimizin yaşam süremiz hakkında bilgiler verdiği ortaya kondu.

Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyormuş! Retinada saklı gerçek, sağ gözünüze dikkat - 3

Söz konusu olan çalışmaya göre bir kişinin retinası biyolojik yaşı ve ölüm riski arasında ilginç bağlantılar olduğunu ortaya çıkardı.

Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyormuş! Retinada saklı gerçek, sağ gözünüze dikkat - 4

Toplamda 47 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada bakın retinanız nasıl biyolojik yaşınızı ele veriyormuş görelim.

Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyormuş! Retinada saklı gerçek, sağ gözünüze dikkat - 5

ARAŞTIRMADA ŞAŞIRTAN SONUÇ

Gözünüzün arkasında bulunan ve görsel bilgileri kaydeden, ışığa duyarlı milyonlarca hücreden oluşan retina hakkında yapılan araştırma biyolojik yaşın belirtilerini barındırdığını ortaya koydu.

Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyormuş! Retinada saklı gerçek, sağ gözünüze dikkat - 6

Araştırmaya göre retinası biyolojik yaşından daha yaşlı görünen bireylerin önümüzdeki 10 yıl içinde ölüm olasılığını daha yüksek olduğu aktarıldı.

Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyormuş! Retinada saklı gerçek, sağ gözünüze dikkat - 7

Araştırma ekibi tarafından retinanın biyolojik yaşı ve kişinin kronolojik yaşıyla karşılaştırdı ve birçok kişide retina yaşı farklı bulduğu kayıtlara geçti

Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyormuş! Retinada saklı gerçek, sağ gözünüze dikkat - 8

. Bu farklılıklar kalp rahatsızlıkları veya kanser riski dışında farklı ölüm riskleriyle ilişkilendirildi.

Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyormuş! Retinada saklı gerçek, sağ gözünüze dikkat - 9

Bu sonuca göre yüksek tansiyon, vücut kitle indeksi, yaşam tarzı farklılıkları ve etnik köken gibi faktörlerde dikkate alındı. Bulgulara göre bilim insanları 40-69 yaş aralığındaki her bir yıllık artış için, bir nedeni olsun veya olmasın ölüm riskinde sırasıyla %2'lik bir artış gözlemledi.

Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyormuş! Retinada saklı gerçek, sağ gözünüze dikkat - 10

Çalışmada bulunan uzmanlar ise bir kişinin retina yaşını doğru şekilde tahmin etmek için derin öğrenme adında bir yapay zekayı kullandı.

Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyormuş! Retinada saklı gerçek, sağ gözünüze dikkat - 11

Ekibe göre sağlık durumu iyi olan katılımcıların sağ gözünden alınan 19.200 fundus görüntüsüyle tarama modeli doğrulandı. Tahmini retina yaşı ve gerçek ya arasında üç buçuk yıl içinde genel bir doğru ilişki olduğu gözlemlendi.

Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyormuş! Retinada saklı gerçek, sağ gözünüze dikkat - 12

Araştırma sonuçlarına göre ise retinaları gerçek yaşından daha yaşlı olan bireyler 'hızlı yaşlananlar' kategorisine yerleşti. Genel olarak çalışmanın %28'i beş yıllık bir farka, %4,5'i ise 10 yıldan fazla retina farkına sahip.

Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyormuş! Retinada saklı gerçek, sağ gözünüze dikkat - 13

Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılara göre ise retinal yaş farkı ve ölüm riski arasında devam eden doğru, güçlü bir orantı olduğu saptandı. Yaşlanmanın potansiyelbir biyolojik belirtici olduğu da kabul ediliyor.

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